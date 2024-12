TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Wie bereits am Freitag haben die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte auch am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Schwache Vorgaben der US-Börsen belasteten vor allem Japan. In China wurden unterdessen Gewinne verzeichnet, die Börse in Hongkong zeigte sich zuletzt unverändert. Auf Jahressicht haben die wichtigsten Börsen Asiens allesamt zugelegt.

Der Nikkei 225 büßte zum Handelsschluss knapp ein Prozent auf 39.894,54 Punkte ein. Für den japanischen Index war es der letzte Handelstag in diesem Jahr. Nachdem japanische Aktien bereits 2023 das beste Jahr 2013 verzeichnet hatten, ging es 2024 stark weiter. Der Zuwachs für den Nikkei im Gesamtjahr beläuft sich nach 28 Prozent im vergangenen Jahr auf nun 19 Prozent.

Unter den Einzelwerten an diesem Montag standen vor allem die Anteile von Nissan Motor im Blick, die mit einem Minus von knapp 6 Prozent ihre Verluste vom Freitag ausweiteten. Es herrschen Sorgen, dass die Bedingungen des geplanten Zusammenschlusses mit dem Autobauer Honda Motor weniger vorteilhaft für die bisherigen Aktionäre von Nissan ausfallen könnten. Allerdings waren die Nissan-Aktien seit Bekanntwerden des Deals mit Honda um mehr als 60 Prozent nach oben geschossen.

An den Festlandbörsen Chinas, wo - wie auch in Hongkong - auch am Silvestertag am Dienstag gehandelt werden wird, legte der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten zuletzt um 0,5 Prozent auf 3.999 Zähler zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong tendierte zuletzt prozentual unverändert bei 20.090 Punkten.

Beide Indizes hatten 2023 ein schwaches Jahr hinter sich, mit Verlusten von 11 Prozent für den CSI 300 und 14 Prozent für den Hang Seng. In diesem Jahr allerdings steuern beide auf Gewinne zu: Aktuell liegt der CSI 300 knapp 17 Prozent im Plus, der Gewinn für den Hang Seng beträgt 18 Prozent.

In Australien gab der S&P/ASX 200 am Montag um 0,3 Prozent auf 8.235 Punkte nach. 2024 summiert sich das Plus auf 8,5 Prozent, nach einem ähnlichen Zuwachs im Jahr davor./ck/mis

JP3854600008, JP3672400003, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0