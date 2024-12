© Foto: Kwak Kyung-Keun - Matrix Images / Kwak Kyung-Keun

179 Menschen kamen beim Flugzeugunglück in der südkoreanischen Stadt Muan ums Leben. Die Aktie der Airline fällt am Montag auf ein Allzeittief. Die Behörden wollen alle Boeing-Modelle des gleichen Typs überprüfen.Die Aktien der südkoreanischen Billigfluggesellschaft Jeju Air sind am Montag auf ein Rekordtief eingebrochen, nachdem bei einem verheerenden Flugzeugunglück am Muan International Airport 179 Menschen ums Leben kamen - die schlimmste Flugkatastrophe in der Geschichte des Landes. Im frühen Handel fiel der Kurs um bis zu 15,7 Prozent auf 6.920 Won, den niedrigsten Stand seit der Börsennotierung 2015. Am Nachmittag Ortszeit lag das Minus noch bei rund 8 Prozent. Auch die Papiere der …