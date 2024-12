DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Yellen: US-Schuldenobergrenze Mitte Januar erreicht

Die USA werden nach Angaben von Finanzministerin Janet Yellen bereits Mitte nächsten Monats ihre Schuldengrenze erreichen. Nach Aussage von Yellen werden dann "außerordentliche Maßnahmen" ergriffen, um zu verhindern, dass die US-Regierung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Der Kongress hätte dann mehrere Monate Zeit, Gesetze zur Anhebung der Schuldengrenze zu verabschieden, bevor die Sondermaßnahmen auslaufen. "Das Finanzministerium geht derzeit davon aus, dass die neue Grenze zwischen dem 14. und 23. Januar erreicht wird. Zu diesem Zeitpunkt wird es für das Finanzministerium notwendig sein, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen", sagte Yellen. "Ich fordere den Kongress respektvoll auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit der USA zu schützen."

Trump bittet Obersten Gerichtshof um Aufschub für Tiktok-Verbot

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof aufgefordert, das Inkrafttreten eines Gesetzes zum Verbot von Tiktok im nächsten Monat zu stoppen. In einem Schriftsatz an das Gericht heißt es von Trump, dass die Aufrechterhaltung des Betriebs von Tiktok die Rechte von Millionen Amerikanern nach dem ersten Verfassungszusatz schützen würde. Trump strebe eine Verhandlungslösung an, um eine landesweite Schließung des Social-Media-Riesen zu verhindern.

NGFS will in Stresstests kürzerfristige Szenarien anbieten

Das Network for Greening the Financial System (NGFS) will den Banken nach Aussage seiner Vorsitzenden, Sabine Mauderer, bei Stresstests zu Klimarisiken Szenarien mit einem deutlich kürzeren Zeithorizont anbieten. "Unser Ziel ist, künftig auch Szenarien mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren anzubieten", sagte Sabine Mauderer im Interview der Börsen-Zeitung. Dieses internationale Netzwerk von Zentralbanken und Finanzmarktaufsichtsbehörden erarbeitet Klimaszenarien, die bei den allermeisten Klimarisikostresstests weltweit die Grundlage bilden. Bislang bilden die vorhandenen Szenarien die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 ab.

"Wenn ein Vorstandsvertrag drei bis fünf Jahre läuft, dann ist das der Zeitraum, der für den Manager relevant ist", sagte Mauderer.

Früherer US-Präsident Jimmy Carter tot

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben. "Unser Gründer, der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, ist heute Nachmittag in Plains, Georgia, verstorben", teilte das Carter Center am Sonntag auf X mit. Er befand sich seit Februar 2023 in einem Hospiz. Carter hatte das höchste Lebensalter aller US-Präsidenten erreicht. Die Amtszeit des 39. Präsidenten von 1977 bis 1981 war geprägt von einer schwachen Wirtschaft und einer hartnäckigen Inflation, von Streitigkeiten innerhalb seiner Partei, dem Stillstand im Kongress und der Entführung amerikanischer Geiseln im Iran. Carter, der bei der Ankündigung seiner Kandidatur als aussichtsloser Kandidat der Demokraten galt, vermittelte einen historischen Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten und setzte weitere Veränderungen in Gang, die die Weltpolitik in den folgenden Jahren prägen sollten.on Cameron McWhirter und Betsy McKay

Schweres Flugzeugunglück in Südkorea mit 179 Toten

In Südkorea ist am Sonntag ein Passagierflugzeug von der Landebahn gerutscht, gegen eine Betonbarriere geprallt und in Flammen aufgegangen. Bei einer der tödlichsten Flugzeugkatastrophen seit Jahren kamen 179 Insassen ums Leben, es gab lediglich zwei Überlebende. Die Ermittler versuchten immer noch, die Ursache der Bruchlandung des Flugzeugs der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju Air, der sich kurz nach 9 Uhr morgens Ortszeit ereignete, zu ermitteln. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Boeing 737-800. Es hatte versucht, auf einem Flughafen im Bezirk Muan im Südwesten des Landes zu landen.

