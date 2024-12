© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat in der vergangenen Woche ihre Position bei VeriSign, einem Unternehmen für Internet-Domainregistrierungen, weiter ausgebaut.In den sechs Handelssitzungen bis zum 24. Dezember hat Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway 73,95 Millionen US-Dollar in den Kauf von 377.736 VeriSign-Aktien investiert, wie aus einer bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Meldung hervorgeht. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 195,78 US-Dollar pro Aktie, wodurch sich Berkshires Anteil auf 13,193 Millionen Aktien erhöhte. Das entspricht 13,7 Prozent der ausstehenden VeriSign-Aktien. …