NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Ein-Monats-Daten zu Westeuropa bis zum 1. Dezember auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In den Bereichen Lebensmittel sowie Kosmetik und Körperpflege seien umsatzmäßig im Monatsvergleich Verbesserungen verzeichnet worden, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Auf Unternehmensebene hätten die meisten von ihm beobachteten Konzerne Verbesserungen beim Wertwachstum auf Monatsebene gezeigt. Beim Konsumgüterkonzern Henkel jedoch hob er vor allem hervor, dass die Umsätze trotz einer Verbesserung weiterhin rückläufig gewesen seien./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2024 / 17:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2024 / 17:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432