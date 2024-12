© Foto: Unsplash

Zum Jahresende durchforsten die Analysten ihre Listen mit den heißen Top-Picks für das kommende Jahr. Hier die Kandidaten mit Potential von der Bank of America.Laut der Bank of America gibt es zum Jahresende eine Reihe von Aktien, die sehr attraktiv sind, besonders für das kommende Jahr. TaskUs Das Outsourcing-Unternehmen TaskUs läuft laut eigenen Angaben auf Hochtouren. Analystin Cassie Chan hat das Rating für die Aktie Anfang dieser Woche von Neutral auf Kaufen hochgestuft und verwies dabei auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. "Wir glauben, dass TASK im Bereich der digitalen Kundenerfahrung eine erstklassige Wettbewerbsposition hat", schreibt die Analystin in einer aktuellen …