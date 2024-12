DJ Melnikov übernimmt Hauptgeschäftsführung der DIHK

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Helena Melnikov übernimmt zum Jahreswechsel die Hauptgeschäftsführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Die 43-jährige Volljuristin tritt damit die Nachfolge von Martin Wansleben an, der zum 31. Dezember 2024 nach 23 Jahren an der Spitze der IHK-Dachorganisation in den Ruhestand tritt, wie die DIHK mitteilte. "2025 wird für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein sehr entscheidendes Jahr", sagte Melnikov. "Viele Unternehmen erwarten nicht nur im Zuge der Bundestagswahl frische Impulse für die Wirtschaftspolitik. Auch die neue EU-Kommission muss ihr Arbeitsprogramm auf spürbaren Bürokratieabbau ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft konsequent in den Fokus nehmen."

Vor ihrem Wechsel zur DIHK war Melnikov laut den Angaben bis Ende 2024 als Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) mit Zentralsitz in Eschborn tätig, wo sie seit 2021 auch dem Vorstand angehört hat. Davor war sie zwischen 2014 bis 2021 Hauptgeschäftsführerin des Waren-Vereins der Hamburger Börse. Der bisherige DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben habe sowohl im Inland als auch auf europäischer und internationaler Ebene "mit großem Engagement Brücken gebaut", sagte der Präsident der Kammerorganisation, Peter Adrian.

