Quartal 1: Alles begann gut! Geldregen made in Austria. 2023 ging als exzellentes Dividendenjahr Prozent in die Geschichte ein. Die Ausschüttungen der ATX-Konzerne erreichten in Summe rund 6,5 Milliarden Euro, was gegenüber dem Jahr 2022 einem Plus von 75 Prozent entsprach. Auch bei der Ausschüttungsquote setzte sich der Aufwärtstrend fort. Vom Geldregen hat auch Finanzminister Magnus Brunner profitiert. Er konnte für den Staat Österreich insgesamt 1,67 Milliarden Euro an Dividendenzahlungen einstreifen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...