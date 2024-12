Hannover (ots) -- Gelungene Auszeit für Familien: 46 TUI Kids Clubs vom Bauernhof bis zum exklusiven und abgelegenen Rückzugsort- Drei neue Clubs mit Eigenanreise: erstmals 20 TUI Kids Clubs mit Auto und Bahn erreichbar- Für kleine Abenteurer: Wasserrutschen, Hochseilgarten und Boulder-Kletterwand bei Kids und Teens beliebt- Für entspannte Tage: Rundum-Sorglos-Urlaub bleibt gefragtTUI baut das Familienangebot im Sommer 2025 weiter aus und setzt mit 46 TUI Kids Clubs in zehn Ländern ein klares Zeichen für die Sommersaison 2025: "Wir stellen Familienurlaub noch vielfältiger auf und machen ihn bezahlbar, damit jede Familie im kommenden Sommer mindestens zum gleichen Budget wie in diesem Jahr verreisen kann", sagte Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.TUI Kids Clubs bieten Rundum-Sorglos-Urlaub von der Nordsee bis zum Mittelmeer, von den Bergen bis zum Strand sowohl für preisbewusste Familien, bei denen das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vordergrund steht, als auch für anspruchsvolle Familien, die hohen Komfort suchen."Allein drei neue TUI Kids Clubs kommen im Sommer dazu, die bequem zur Eigenanreise mit Auto und Bahn gebucht werden können. Damit haben wir in diesem Segment erstmals 20 Resorts zur Verfügung - von Nord- und Ostsee bis nach Italien oder Kroatien. Und dieses Angebot wollen wir weiter ausbauen - nicht nur in neuen Zielgebieten, sondern auch mit mehr Familienzimmern und großzügigen Apartments", ergänzte Jacobi.Im Sommer 2025 profitieren Familien von größtmöglicher Budgetsicherheit, dank umfangreicher All-Inclusive-Angebote in den meisten TUI Kids Clubs. Ob naturnahe Bauernhof-Idylle, lebhafte Strandclubs, beeindruckende Aquaparks oder exklusive und abgelegene Rückzugsorte - die TUI Kids Clubs bieten ein umfassendes Spektrum, das jedem Urlaubswunsch und jeder Familienkonstellation entgegenkommt.Neu an der Nordsee: All-Inclusive im TUI Kids Club WangerlandErstmals ist im Sommer 2025 mit dem TUI Kids Club Wangerland ein Club an der deutschen Nordseeküste vertreten. Das weitläufige Familienresort überzeugt mit umfangreichen All-Inclusive-Leistungen, einem Kletterwald, Fußballgolf, Minigolf sowie Wassersportangeboten und einem rund 5.000 Quadratmeter großen Indoor-Spielepark. Eine Woche kostet für eine dreiköpfige Familie ab 1.932 Euro mit All-Inclusive bei eigener Anreise.Neu auf Korfu: TUI Kids Club Roda BeachAuf Korfu erweitert der TUI Kids Club Roda Beach das Portfolio. Großzügige Gartenanlagen, abwechslungsreiche Poollandschaften mit Wasserrutschen und ein schön gestalteter Kinderclub treffen hier auf einen modernen Spa-Bereich und ein kulinarisches Angebot mit mediterraner Note. Das Ergebnis ist ein stimmiges Konzept, das sowohl authentischen Inselcharme als auch den bewährten TUI-Service vereint. Eine Woche kostet für eine dreiköpfige Familie ab 1.736 Euro mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.Breites TUI Kids Club Spektrum von preisbewusst bis exklusivAuch über die Neuzugänge hinaus bieten die TUI Kids Clubs 2025 ein breites Spektrum, das alle Familieninteressen und alle Budgets abdeckt:· Bestseller in der TürkeiDie direkte Strandlage mit üppigem Garten, großzügigen Poolbereichen und breitem Unterhaltungsangebot für Groß und Klein machen den TUI Kids Club Felicia Village an der türkischen Riviera bei Manavgat zum beliebtesten TUI Kids Club. Eine Woche kostet für eine Familie ab 1.585 Euro mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.- Rutschenspaß im hoteleigenen AquaparkDer im Stil eines kretischen Dorfes angelegte TUI Kids Club Fodele Beach in einer ruhigen Privatbucht Kretas bietet außergewöhnliche Ausblicke auf die Küste und die Berglandschaft. Im hoteleigenen Wasserpark soll es die feuchtesten und wildesten Wasserfahrten Kretas geben. Eine Woche kostet für eine Familie ab 2.269 Euro mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.· Ländliche Idylle im TUI Kids Club und Bauernhof SchwanenFür Familien, die Wert auf naturnahe Erfahrungen legen, bietet der TUI Kids Club im Schwarzwald als Vier-Sterne-Bauernhof eine besondere Urlaubswelt mit vielen Tieren, von Kühen über Pferden bis hin zu Stallhasen und dem Berner Sennenhund Lucy. Gäste können füttern, streicheln und im Stall mithelfen - ein Erlebnis, das Nähe zur Landwirtschaft und ein Bewusstsein für artgerechte Tierhaltung vermittelt. Eine Woche kostet für eine Familie ab 830 Euro mit Frühstück bei eigener Anreise.· Olivenhaine, Hochseil-Action und moderne Apartments in der ToskanaDie TUI Kids Clubs hu Norcenni Girasole Village und hu Park Albatros Village in der Toskana bieten toskanischen Charme, Olivenhaine, moderne Apartments und vielseitige Freizeitaktivitäten, beispielsweise im eigenen Hochseilgarten zu attraktiven Familienkonditionen. Eine Woche kostet für eine Familie ab 953 Euro mit Flug ab/bis Deutschland.· Stylischer und exklusiver FamilienurlaubFamilien, die Wert auf gehobenen All-Inclusive-Service legen, sind im TUI Kids Club Grecotel Casa Marron auf den Peleponnes gut aufgehoben. Das weitläufige Resort bietet großzügige und familienfreundliche Bungalows, internationale und lokale Spezialitäten und eine Vielzahl an Aktivitäten und Sportarten. Eine Woche kostet für eine Familie ab 2.014 Euro mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.- Größter Sandkasten am MeerDer TUI Kids Club Riu Oliva Beach auf Fuerteventura liegt inmitten der Dünenlandschaft an der Playa de Corralejo und bietet einen großen Garten, schönen Poolbereich und ein buntes Programm für die ganze Familie.Eine Woche kostet für eine Familie ab 1.666 Euro mit All-Inclusive und Flug ab/bis Deutschland.- Kleinster TUI Kids Club mit größter ErlebnishalleDer TUI Kids Club Sonngastein im Salzburger Land liegt idyllisch am sonnigen Waldrand im Gasteinertal mit Panoramablick auf die Gipfel des Nationalparks Hohe Tauern. Mit nur 42 Zimmern ist es der kleinste TUI Kids Club, der jedoch die größte Spiel- und Erlebnishalle Österreichs bietet - mit Boulder-Kletterwand, Trampolinanlage, Märchenschloss und Kinderkino. Eine Woche kostet für eine Familie ab 2.206 Euro mit Halbpension Plus bei eigener Anreise.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im PressebereichPressekontakt:Susanne Stünckel, Tel. +49 511 567-2104Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/5940037