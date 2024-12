DJ IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Dezember weiter

DOW JONES--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezember zum vierten Mal in Folge gesunken. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte, ging es um 0,3 Punkte auf 99,2 Punkten zurück. Das war der niedrigste Stand außerhalb der Corona-Pandemie. Das European Labour Market Barometer fällt um 0,1 Punkte und liegt mit 98,9 Punkten ebenfalls im pessimistischen Bereich.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in Deutschland steht nach einem Minus von 0,2 Punkten inzwischen bei 97,6 Punkten. Damit liegt sie deutlich im pessimistischen Bereich - die Aussichten trüben sich also weiter ein. "Die Arbeitsagenturen erwarten, dass die Arbeitslosigkeit auch zu Beginn des neuen Jahres weiter steigen wird", erklärte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" am IAB.

Die Beschäftigungskomponente verzeichnet einen Rückgang von 0,3 Punkten und fällt auf 100,8 Punkte. Niedrigere Werte gab es nur während der Corona-Pandemie. Insgesamt bleiben die Beschäftigungsaussichten stabil, aber Weber ordnet ein: "Der Arbeitsmarkt ist zweigeteilt: Industrie, Bau und Zeitarbeit verlieren, Gesundheit, Erziehung und Verkehr gewinnen. Die Beschäftigung geht in kleineren Betrieben zurück, nicht bei den großen."

Das European Labour Market Barometer kann zum Jahresbeginn ebenfalls keine Trendwende verzeichnen und sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 98,9 Punkten, was ebenfalls der niedrigste Stand außerhalb der Pandemie ist. Deutlich im pessimistischen Bereich bewegt sich die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit, die im Dezember auf 97,7 Punkte fällt. Die Beschäftigungskomponente wiederum steht mit 100,2 Punkten im leicht positiven Bereich. "Die Europäischen Arbeitsverwaltungen sehen zwar keinen Einbruch am Arbeitsmarkt, aber die Arbeitslosigkeit wird weiter steigen", so Weber.

