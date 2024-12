Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell die ISO 37301:2021 Compliance-Management-System-Zertifizierung der British Standards Institution (BSI) erhalten. Mit diesem Meilenstein ist Dahua das erste chinesische Unternehmen in der videogestützten AIoT-Branche, das diese Zertifizierung erhalten hat.Die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erstellte ISO 37301 ist eine internationale Norm für Compliance-Management-Systeme und gilt als "goldener Schlüssel" für die Bewältigung globaler Compliance-Herausforderungen. Sie bietet Organisationen einen systematischen und äußerst praktischen Rahmen, um die gesetzlichen, behördlichen, industriellen und sozialen Anforderungen zu erfüllen. Die Erlangung dieser Zertifizierung bedeutet nicht nur einen hohen Reifegrad in der Unternehmensführung, sondern auch das Erreichen von erstklassigen Compliance-Governance-Fähigkeiten.Während der Zeremonie betonte Xu Zhicheng, dass die Einhaltung von Vorschriften den Grundstein für die hochwertige Entwicklung von Dahua bildet und ein entscheidender Faktor für die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ist. Er hob hervor, dass die Zertifizierung nach ISO 37301 einen wichtigen Schritt im Rahmen des Engagements von Dahua für den Aufbau eines robusten Compliance-Managementsystems darstellt und die globalen strategischen Fortschritte des Unternehmens unterstützt. Xu erklärte auch, dass dieser Erfolg eher ein Ausgangspunkt als ein Endpunkt ist, der das Unternehmen dazu antreibt, seine Anpassungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit im heutigen komplexen Marktumfeld zu verbessern. In Zukunft wird Dahua diesen Meilenstein nutzen, um sich kontinuierlich an internationalen Standards zu messen, seine Compliance-Management-Praktiken zu stärken und Compliance nahtlos in seine gesamten Geschäftsabläufe zu integrieren.David Zhu lobte die Leistungen von Dahua bei der Einführung seines Compliance-Management-Systems. Er betonte, dass das Auditteam während des Zertifizierungsprozesses von dem gut strukturierten Rahmen für die Einhaltung der Vorschriften, den wirksamen Managementmechanismen, der starken Unterstützung durch die Unternehmensleitung und dem Engagement für die Förderung einer Kultur der Einhaltung der Vorschriften beeindruckt war. Diese Attribute verdeutlichen Dahuas fortschrittlichen Ansatz und seine herausragenden Praktiken im Bereich Compliance Management. Diese Zertifizierung wird Dahuas Compliance-System sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene weiter verbessern und die Rolle des Unternehmens als Vorreiter für den Fortschritt der Branche stärken.Die Zertifizierung spiegelt Dahuas solide Fähigkeiten in den Bereichen Unternehmensführung, Risikomanagement und nachhaltige Entwicklung wider. Mit Blick auf die Zukunft wird Dahua sein Engagement für die Einhaltung internationaler Standards fortsetzen, seine Governance-Standards und sein Verständnis von sozialer Verantwortung kontinuierlich verbessern und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588470/Mr_Xu_Zhicheng__right__Dahua_Senior_VP_General_Manager_Compliance.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-technology-erhalt-die-zertifizierung-des-managementsystems-fur-die-einhaltung-der-iso-37301-302340139.htmlPressekontakt:PR_Global@dahuatech.comOriginal-Content von: Dahua Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169788/5940127