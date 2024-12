Wer frisch auf Windows 11 umgezogen ist, könnte von einem kuriosen Fehler betroffen sein, der die Installation von Sicherheitsupdates verhindert. Bislang gibt es nur eine Lösung dafür. Die dürfte den wenigsten gefallen. Im Oktober 2025 läuft der Support für Windows 10 aus. Das heißt: Ab dem Zeitpunkt gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. Wer keine zusätzlichen Gebühren an Microsoft entrichten will, sollte bis dahin also auf Windows 11 upgraden. ...

