Wien (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Volksrepublik China hinkten in den vergangenen Jahren anderen Börsenplätzen deutlich hinterher, so die Experten von "FONDS professionell".Erst als die Führung des kommunistischen Landes ein Konjunkturpaket angekündigt habe, sei ein zumindest zeitweiliges Kursfeuerwerk aufgeflammt. Dennoch seien sich manche Experten sicher, dass die Volksrepublik nicht so schnell ihre Konjunkturprobleme lösen können werde. ...

