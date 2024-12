Bad Wimpfen (ots) -Zum wiederholten Male stechen Lidl-Produkte in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (01/2025) positiv hervor. Im Food-Bereich gehen die "Crownfield Bio Leinsamen geschrotet" mit einer Gesamtnote von "Sehr gut" als eindeutiger Testsieger hervor. Als einziges Produkt im Test von insgesamt 19 geschroteten Leinsamen überzeugen sie die Redaktion vollständig. Der "Bio Tofu geräuchert" der Lidl-Eigenmarke Vemondo punktet vor allem mit sehr guten Inhaltsstoffen und wird von Ökotest mit "Gut" bewertet. Ebenso fällt das Gesamturteil für die vegane Käsealternative "Vemondo Vegane Genießer Scheiben Mild" mit "Gut" aus. Mit Inhaltsstoffen, Aussehen, Geschmack und Sensorik sowie einem Preis von 1,19 Euro je 150 Gramm (1 kg = 7,93 Euro) hebt sich die Lidl-Käsealternative positiv hervor. Seit Oktober 2023 ist ein Großteil der "Vemondo"-Produkte in allen Lidl-Filialen zum gleichen Grundpreis wie ihre tierischen Vergleichsprodukte erhältlich.Auch im Near-Food-Bereich können sich die Testergebnisse sehen lassen: So überzeugt die Handcreme "Cien Repair" auf ganzer Linie und erzielt ein "Sehr gut" im Gesamtergebnis. Mit ihren sehr guten Inhaltsstoffen und einem nachgewiesenen Rezyklatanteil in der Verpackung von 36 Prozent kann die Creme die Redaktion überzeugen.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es - sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich - zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5940342