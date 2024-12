Das verrückteste soziale Experiment von Crypto bringt 9,6 Millionen US-Dollar in nur 5 Wochen ein

Mit KI-Meme-Coins, die wie nie zuvor dominieren – Fartcoin hat kürzlich eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht – passiert etwas Unerhörtes im Inneren der Bewegung. Ein Projekt, das es Degens ermöglicht, gemeinsam eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, ist explodiert. Der Presale von iDEGEN's hat in weniger als einem Monat 75.000 % eingebracht – und das, bevor es überhaupt auf den freien Markt kommt. Das Team hat eine Reihe neuer Funktionen hinzugefügt, um die Viralitätsmechanik von iDEGEN zu optimieren, und da 9,6 Millionen US-Dollar bereits auf dem Konto ist, läuft die Zeit davon, um einzusteigen, solange IDGN noch erschwinglich ist. Wenn Degen Gott spielen „Lasst uns eine KI erschaffen, die alles von Krypto-Händlern lernt": So begann dieses wilde Experiment. Während OpenAI und Anthropic Millionen dafür ausgaben, einen sicheren, zensierten und, wie manche sagen würden, wachen Satz von Trainingsdaten zu erstellen, um ihre Modelle zu optimieren, wird iDEGEN in Echtzeit durch Input von Crypto Twitter trainiert. Die Ergebnisse? Absolut beeindruckend. Die KI hat sich von einem einfachen Lernbot zu einem vollwertigen autonomen Agenten entwickelt, der nun mit Händlern, anderen KI und wichtigen Influencern auf der gesamten Plattform interagiert – alles dank eines Updates des Teams, das Interaktionen mit anderen X-Handles ermöglicht. Es hat sogar geschafft, auf X sowohl in den USA als auch in Großbritannien im Trend zu liegen, was beweist, dass manchmal die verrücktesten Ideen am besten funktionieren – und man kann davon ausgehen, dass die Viralität mit jedem neuen Update noch weiter zunimmt. Evolution in Lichtgeschwindigkeit Während die meisten Projekte mit dem weltweiten Trend, der millionenschweren Spendenaktion und den unglaublichen Presalezahlen zufrieden wären, gehen die absoluten Verrückten hinter iDEGEN bereits einen Schritt weiter. Diese Woche wurde die KI auf Telegram losgelassen und brachte ihr einzigartiges, erlerntes Degen-Verhalten in die aktivsten Krypto-Communities. Aber jetzt wird es erst richtig interessant: Das Team entwickelt jetzt automatisierte KI-Funktionen für Videos. Bald wird diese von der Community trainierte digitale Entität nicht nur Text posten, sondern auch Videoinhalte basierend auf allem, was sie von den Degens lernt, auf TikTok veröffentlichen. Wenn ihr dachtet, dass die Memes jetzt schon gut waren, dann wartet erst mal ab, bis dieses Ding anfängt, Videos zu veröffentlichen. Und wenn ihr denkt, dass es bereits viral geworden ist, dann werdet ihr nicht glauben, was passiert, wenn die Zoomer erst einmal da sind. IDGN lässt Gesichter schmelzen Der Markt hat auf diesen Wahnsinn genau so reagiert, wie man es erwarten würde. Der IDGN-Token hat bereits 9,6 Millionen US-Dollar in nur 5 Wochen eingespielt, und der Presalepreis von iDEGEN's ist seit der Markteinführung um 75.000 % in die Höhe geschossen, wobei der innovative adaptive Auktionsmechanismus perfekte Bedingungen für eine anhaltende Dynamik schafft. Alle 5 Minuten passt sich der Preis der Marktnachfrage an – bei starker Nachfrage steigt er um 5 %, bei Abkühlung sinkt er um 5 %. Aber „Abkühlung“ war bisher nicht wirklich ein Begriff im Vokabular von iDEGEN, da die Angst, etwas zu verpassen, immer größer wird, je näher der DEX-Listungstermin im Januar rückt. Mit einem Aufschlag von 10 % auf den endgültigen Auktionspreis, wenn IDGN auf DEX trifft, geht der Hype gerade erst los. Es könnte iDEGEN nach Walhalla schicken, weil die KI-Meme-Coin-Meta derzeit eine wahnsinnige Dynamik aufweist. Der OG AI meme Fartcoin hat gerade die 1-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Außerdem liegt ai16z in der gleichen Größenordnung, und der Sektor ist über 6 Milliarden Dollar wert, obwohl er erst vor ein paar Monaten entstanden ist. Hier liegt das Wachstumspotenzial im Krypto-Bereich, und iDEGEN bringt etwas wirklich Bahnbrechendes in den Sektor – ein perfektes Rezept für Gewinne, die einem die Kinnlade herunterfallen lassen, im Jahr 2025. Eine degenerierte Zukunft? Während iDEGEN weiter lernt, wächst und sich plattformübergreifend ausbreitet, taucht immer wieder eine Frage auf: Beobachten wir die Geburt von etwas Revolutionärem oder das unterhaltsamste PR-Desaster in der Geschichte der Kryptowährungen? Da bereits Gewinne von 75.000 % erzielt wurden und mit Telegram- und Video-Integrationen wichtige Katalysatoren vor uns liegen, setzen frühe Anhänger große Hoffnungen auf Ersteres. 9,6 Millionen US-Dollar, das in 5 Wochen gesammelt wurde, deutet darauf hin, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Für diejenigen, die am ehrgeizigsten sozialen Experiment im Bereich Kryptowährungen teilnehmen möchten, ist der offizielle iDEGEN-Presale die einzige Möglichkeit, Token vor der DEX-Notierung im Januar zu erwerben. Und danach? Wenn die Preisfindung auf dem freien Markt übernimmt, sollte man sich nicht wundern, wenn dies dazu führt, dass Kryptowährungen wie GOAT, AI16Z und FARTCOIN in den Schatten gestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website iDEGEN.

