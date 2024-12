DJ Aktien Schweiz am letzten Handelstag des Jahres gut behauptet

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt aus dem Jahr 2024 und in eine mehrtägige Feiertagspause verabschiedet. An Silvester ruht der Börsenhandel, ebenso an Neujahr und am Donnerstag, dem Berchtoldstag.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.601 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 14,49 (zuvor: 14,45) Millionen Aktien.

Auf Jahressicht verbuchte der SMI ein vergleichsweise mageres Plus von gut 4 Prozent. Für den deutschen DAX oder die US-Indizes lief es deutlich besser. Gebremst wurde der schweizerische Leitindex vor allem vom Schwergewicht Nestle, dessen Kurs seit Jahresbeginn um etwas über 21 Prozent fiel. Dagegen verbuchten die Aktien von Lonza ein beeindruckendes Plus von gut 53 Prozent. Swiss Re stiegen um fast 48 Prozent.

Am Montag bremsten negative Vorgaben der US-Börsen, die mit kräftigen Verlusten in den Handel starteten. Ansonsten war die Nachrichtenlage aber sehr dünn. Unter den Einzelwerten hielten sich Nestle (+0,6%) besser als der Markt. Novartis fielen um 0,1 Prozent, während Roche um 0,7 Prozent zulegten. Schwächster Wert waren ABB mit einem Minus von 0,9 Prozent, deren Jahresbilanz sich aber mit einem Plus von rund 35 Prozent sehen lassen kann.

