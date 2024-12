PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Montag bei dünnen Umsätzen im Minus geschlossen. Für die meisten Börsen geht an diesem Handelstag aber ein weiteres positives Jahr zu Ende. An den Börsen in London, Paris und Madrid kann am Dienstag noch ein letztes Mal im Jahr 2024, wenn auch kürzer als üblich, gehandelt werden. In Zürich geht das Geschäft hingegen erst im nächsten Jahr weiter.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Verlust von 0,60 Prozent bei 4.869,28 Punkten und verzeichnet bisher ein Jahresplus von knapp acht Prozent. Der schweizerische SMI stieg am Montag letztlich um 0,10 Prozent auf 11.600,90 Zähler. Der Gewinn im Jahr 2024 summiert sich auf gut vier Prozent. Der britische FTSE 100 gab am Montag um 0,35 Prozent auf 8.121,01 Punkte nach. Sein bisheriger Jahresgewinn beläuft sich auf gut 5 Prozent./edh/he

