Nach einem starken Schlussquartal 2024 scheint alles für eine Krypto-Rallye 2025 vorbereitet. Die Marktdynamik zeigt trotz kurzfristiger Korrektur übergeordnet einen intakten Bullenmarkt, getrieben durch technologische Fortschritte, steigende Adoption und regulatorische Fortschritte. Doch selbst in einem Bullenmarkt müssen Anleger klug agieren. Es ist entscheidend, sich gut zu positionieren. Doch warum indiziert die Vergangenheit eine Krypto-Rallye in 2025?

Murad Mahmudov ist ein prominenter Krypto-Influencer und Ex-Bitcoin-Maxi, bekannt für seine Meme-Coin-Empfehlungen. Dieser durch seine erfolgreichen Vorhersagen und den Einsatz auf Social Media bekannt. Zweifelsohne ist Murad aktuell der bekannteste Influencer im Marktsegment der Meme-Coins.

The biggest Parabolic moves in Crypto occur during the 4th year of the Cycle. 2025 is going to be that year.

Die größten parabolischen Kursbewegungen im Kryptomarkt treten laut dem Experten typischerweise im vierten Jahr eines Marktzyklus auf. 2025 fällt genau in dieses entscheidende Jahr und wird von vielen als potenzieller Höhepunkt für massive Kursanstiege angesehen. Historische Zyklen stützen diese Erwartung. Die Vergangenheit dürfte sich somit wiederholen - nicht nur für Meme-Coins, sondern auch für Bitcoin und Altcoins.

Der folgende Analyst zeigt sich ebenfalls überzeugt, dass die Kurse in einigen Monaten höher liegen werden. Dieser betrachtet kurzfristige Schwankungen, wie einen möglichen Anstieg auf 87.000 US-Dollar für Bitcoin, als nebensächlich für seine langfristige Prognose. Entscheidend ist für ihn der übergeordnete Trend, der auf steigende Werte hindeutet. Die Richtung bleibt aufwärtsgerichtet.

Everything points to the same: prices will be higher a few months from now.



Whether we see 87k in the meantime, or not - it's all the same to me.



The road may be bumpy, but i know exactly where it leads. Higher.