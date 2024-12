DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Dezember unerwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember überraschend eingetrübt. Der Indikator fiel auf 36,9 Punkte von 40,2 Punkten im November, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 42,2 Punkten erwartet. Der Frühindikator liegt damit weiterhin deutlich unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Trump für Johnson als Sprecher des Repräsentantenhauses

Der gewählte US-Präsident Donald Trump ist dafür, dass Mike Johnson Sprecher des Repräsentantenhauses bleibt. "Sprecher Mike Johnson ist ein guter, hart arbeitender, gläubiger Mann. Er wird das Richtige tun, und wir werden weiterhin gewinnen", schrieb Trump in seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social. "Mike hat meine vollständige und uneingeschränkte Unterstützung."

Syrische Machthaber ernennen Frau zur Zentralbankgouverneurin

Syriens neue Machthaber vom Komitee zur Befreiung der Levante (HTS) haben eine Frau zur Gouverneurin der Zentralbank ernannt. Nach Aussage von Regierungssprechern wird Maysaa Sabrine die Leitung der Zentralbank übernehmen. Sie war unter dem gestürzten Regime erste stellvertretende Gouverneurin. Sabrine ist die erste Frau an der Spitze der Bank und eine der wenigen Frauen, die von den ehemaligen Rebellen, die jetzt in Damaskus die Kontrolle haben, in eine Führungsposition berufen wurden.

Nyse und Nasdaq bleiben am 9. Januar wegen Carters Tod zu

Die New York Stock Exchange und die Nasdaq werden am 9. Januar geschlossen bleiben. Wie die beiden Börsen unabhängig voneinander mitteilten, wollen sie damit den am Sonntag verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter ehren. Die Schließung betrifft sowohl Kassa- als auch Optionsmärkte. Der Anleihehandel endet an diesem Tag bereits um 14.00 Uhr (Ortszeit).

USA

Index ausstehende Hausverkäufe Nov +2,2% gg Vm auf 79,0 - NAR

Index ausstehende Hausverkäufe Nov +6,9% gg Vorjahr - NAR

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2024 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.