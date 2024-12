Das Jahr 2024 endet für die Aktionäre von Eli Lilly mit einer recht großen Erleichterung. Erst vor Kurzem informierte der US-Pharmakonzern über eine Studie, laut der das eigene Abnehmpräparat Mounjaro deutlich wirkungsvoller wäre als Konkurrenzprodukte von Novo Nordisk. Das Ganze hat das Unternehmen zwar selbst in Auftrag gegeben, dennoch hinterließ es an der Börse einen spürbaren Eindruck.Groß war jedoch die Sorge, dass man dies in Dänemark nicht lange auf sich sitzen lassen würde. Mit Spannung wurden im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...