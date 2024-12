Das Jahr 2024 brachte Rekordhochs am laufenden Band. Doch die allseits erwartete Weihnachtsrally blieb aus, die Bullen mussten sich den Bären geschlagen geben. Der Dow Jones verlor ganze zehn Tage in Folge - eine solche Serie gab es seit 50 Jahren nicht mehr.Für zusätzliche Verunsicherung an den Märkten sorgte die jüngste Fed-Sitzung. Der Markt hatte mit 4 Zinssenkungen bis 2025 gerechnet, Notenbankchef Jerome Paul stellte jedoch nur 2 Schritte in Aussicht. Die fallenden Kurse nach der Fed-Sitzung ...

