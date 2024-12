Krypto News: Keine Spur von Korrektur - Fartcoin legt erneut zu

Im Kryptomarkt passiert zum Jahresende offenbar nicht mehr viel. Zumindest nicht, was die großen Coins anbelangt. Denn seit der Bitcoin am 17. Dezember bei 108.268,45 US-Dollar sein letztes Allzeithoch erreicht hat, ist er erst relativ stark nach unten gelaufen und bewegt sich seitdem seitwärts. Ebenso wie die meisten anderen Coins. Während für Bitcoin 2025 eine weitere Rallye erwartet wird, schaffen es aktuell nur wenige Coins, sich gegen den Trend nach oben zu bewegen. Doch ein Coin, der das in den letzten Tagen mehrfach geschafft hat, ist Fartcoin. Der Meme-Coin hat in den letzten Wochen direkt nach dem Handelsstart einen großen Aufwärtstrend gebildet und steigt allein heute um über 12 Prozent. Doch wie weit kann die Rallye den Coin noch treiben?

(Allein in den letzten 24 Stunden ist Fartcoin um über 12 Prozent gestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird Fartcoin durch dieses Allzeithoch brechen?

Der Kurs von Fartcoin hat seit seinem Handelsstart vom 18. Oktober um tausende Prozent zugelegt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Kurs direkt nach dem Handelsstart einen großen Aufwärtstrend gebildet hat. Dabei ist das Volumen explodiert, was ebenfalls ein stark bullishes Signal ist. Das hat den Kurs auf ein Allzeithoch von 1,30 US-Dollar am 20. Dezember getrieben.

Die Marktkapitalisierung von Fartcoin ist dabei ebenfalls geradezu explodiert und liegt mittlerweile bei 921 Mio. US-Dollar. Das hat Fartcoin binnen weniger Wochen zum 9. größten Meme-Coin gemacht. Die Situation in dem Coin sieht also extrem bullish aus. Für Anleger stellt sich natürlich die Frage, wie hoch das Potenzial von Fartcoin in den nächsten Monaten noch sein könnte.

(Seit seinem Handelsstart hat Fartcoin direkt einen starken Aufwärtstrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Wie erwähnt ist die Marktkapitalisierung von Fartcoin in den letzten Wochen stark angestiegen und beträgt mittlerweile über 921 Mio. US-Dollar. Das bedeutet, dass das Wachstumspotenzial des Coins trotz der eigentlich positiven Situation im Chart begrenzt ist. Je höher die Marktkapitalisierung eines Coins nämlich ist, desto mehr Geld muss hineinfließen, um eine Kursverdopplung zu erreichen.

Das Potenzial von Fartcoin könnte also bei x2 oder x3 liegen, aber höchstwahrscheinlich nicht viel höher. Anleger, die also auf der Suche nach Coins mit einem Gewinnpotenzial von x10 und mehr sind, könnten mit anderen Coins bessere Chancen haben, ihre Ziele zu erfüllen.

Könnte dieser Coin Gewinne von x10 erzielen?

Unter den abertausenden Coins auf dem Kryptomarkt gibt es nur wenige, die wirklich das Potenzial haben, Gewinne von x10 oder sogar mehr zu erzielen. Mit Sicherheit oder Garantie kann ohnehin niemand sagen, welcher Coin eine so spektakuläre Kursentwicklung hinlegen wird.

Ein Coin, bei dem Analysten aber derzeit eine reale und sogar sehr hohe Chance sehen, ist derzeit Flockerz ($FLOCK). Denn Flockerz ist ein neues Krypto-Projekt, das in besonderem Maße auf seine mittlerweile fast 15.000 Anleger starke Community setzt. Da eine starke Community ein Haupttreiber für einen starken Kursanstieg ist, ist das schonmal ein sehr positives Indiz für Flockerz. Doch im Gegensatz zu anderen Coins erhält die $FLOCK-Community auch aktiv etwas zurück.

(Bei Flockerz steht die Community an erster Stelle, was der Grund für die Erfolge des Projekts ist - Quelle: flockerz.com)

Flockerz setzt deutlich mehr als andere Krypto-Projekte auf Dezentralität und Demokratie. Denn jeder Anleger aus der $FLOCK-Community wird regelmäßig zur Abstimmung über die weitere Zukunft des Projekts gebeten. Dabei erhalten alle, die ihre Stimme abgeben, zur Belohnung $FLOCK-Token über die moderne Vote to Earn Funktion.

Das hat es in dieser Form bislang noch nie am Kryptomarkt gegeben. Analysten haben also gute Gründe dafür, wenn sie prognostizieren, dass Flockerz Gewinne von x10 erzielen könnte. Anleger, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollen, haben noch wenige Tage Zeit, um zu einem niedrigen Kurs im ICO in Flockerz zu investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.