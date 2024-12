Institutionelle Investoren schichten ihre Bitcoins offenbar in Ethereum um!

Eigentlich sah die Situation für Ethereum in diesem Jahr eher schlecht aus. Die heiß erwarteten Ethereum-Spot-ETFs, die im Juli ihren Handelsstart feierten, erwiesen sich zuerst als herbe Enttäuschung für den Kryptomarkt. Durch die Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust geriet die zweitgrößte Kryptowährung in eine lang anhaltende Korrektur. Obwohl der Bitcoin ein Allzeithoch nach dem anderen knackte, blieb Ethereum weit dahinter zurück. Doch jetzt sieht es erstmals in diesem Jahr so aus, als würden institutionelle Investoren damit beginnen, ihre Bitcoins in Ethereum umzuschichten.

(Am ETH/BTC Vergleichschart sieht man deutlich, wie schwach Ethereum im Vergleich zum Bitcoin dieses Jahr gelaufen ist - Quelle: Tradingview.com)

So schichten institutionelle Investoren jetzt ihre Bitcoins um

Der Grund, weshalb die Krypto-ETFs in so kurzer Zeit eine so enorme Bedeutung gewonnen haben, ist, weil institutionelle Investoren wie etwa Investmentbanken, Pensionskassen oder Hedgefonds aus regulatorischen Gründen vermehrt die börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin für ihre Investments nutzen. Bislang standen die Bitcoin-Spot-ETFs im Rampenlicht des Kryptomarktes, doch das könnte sich jetzt ändern.

In der letzten Woche gab es eine bislang einzigartige Entwicklung am Kryptomarkt. Bisher erzielten praktisch immer die Bitcoin-Spot-ETFs höhere Zuflüsse als die börsengehandelten Ether-Fonds. Letzte Woche jedoch kam es zu einer neuen Situation am Kryptomarkt. Denn während die Bitcoin-Spot-ETFs in dieser Woche Abflüsse von 387,5 Mio. US-Dollar verkraften mussten, haben die Ethereum-ETFs über 349 Mio. US-Dollar an Zuflüssen erzielt.

Verschiedene Analysten sind daher der Ansicht, dass institutionelle Investoren ihre Bitcoin-Bestände derzeit gegen Ethereum tauschen, auch wenn alles für eine weitere Bitcoin-Rallye im neuen Jahr spricht. Dieser Umstand könnte aber ein weiteres Indiz für den Beginn der Altcoin Season sein. In diesem Marktzyklus könnten verschiedene Altcoins hohe Kurssteigerungen verzeichnen. Dabei könnte unter anderem auch der Kurs von Flockerz (FLOCK), einem Token, der oft auch "der neue Meme-Coin des Volkes" genannt wird, durch die Decke gehen.

So gut stehen die Chancen von Flockerz

Flockerz ist der neue Lieblingscoin vieler Analysten. Das liegt daran, dass Flockerz eine extrem starke und treue Community hat, was ein besonders starkes Indiz für eine potenzielle Kursexplosion ist. Der Grund für den Zusammenhalt der Community, die bereits 15.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram umfasst, liegt in seiner speziellen Funktion.

Bei jeder wichtigen Entscheidung über die Zukunft des Projekts wird die $FLOCK-Community zur Abstimmung gebeten und hat daher volles Mitspracherecht über den weiteren Verlauf des Projekts. Nicht nur das, die Community wird sogar noch belohnt für ihre Stimmabgabe.

(Flockerz ist ein Projekt mit einer starken und großen Community - Quelle: flockerz.com)

Für die Teilnahme an einer Abstimmung erhalten alle Anleger, die ihre Stimme abgegeben haben, über die innovative Vote to Earn Funktion $FLOCK-Token zur Belohnung. Diese können sie nach dem Launch an den Krypto-Börsen verkaufen oder in den Staking-Pool geben, der derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 332 Prozent p.A. auszahlt.

Diese Umstände haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach den $FLOCK-Token binnen kürzester Zeit geradezu explodiert ist, was die Vorverkaufssumme von Flockerz auf 8,27 Mio. US-Dollar ansteigen ließ. Diese hohe Nachfrage ist ein starkes Indiz dafür, dass der Coin nach dem Handelsstart hohe Gewinne erzielen könnte. Anleger, die davon profitieren wollen, haben noch für wenige Tage die Gelegenheit, im günstigen ICO einzusteigen.

