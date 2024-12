EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D stellt auf der CES 2025 KI-unterstützte 3D-Displays vor



30.12.2024 / 22:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 30. Dezember 2024) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) (ISIN: CA59142H1073) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Jeff Carlson, Chief Executive Officer, und Dr. Rolf-Dieter Naske, Chief Technology Officer von Metavista3D, die bahnbrechenden KI-gestützten 3D-Displays des Unternehmens auf der CES 2025 präsentieren werden, die vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas stattfindet. Nach starkem Feedback zu ersten Prototypen auf weltweiten Ausstellungen wird das Unternehmen seine neuen Großbildschirme vorstellen, die versprechen, die räumliche Realität für Branchen von der Spielebranche bis zum Gesundheitswesen neu zu definieren. "Unsere Prototyp-Demonstrationen haben unglaubliche Begeisterung ausgelöst und wir freuen uns, unsere hochmoderne, KI-gestützte 3D-Technologie auf der CES vorzustellen", sagte Jeff Carlson, CEO von Metavista3D. "Diese Innovation markiert einen transformativen Schritt in der Art und Weise, wie wir 3D-Inhalte erleben, mit Anwendungen im Metaverse, der virtuellen Realität und darüber hinaus." Die patentierte Super-Multiview-Technologie (SMV) von Metavista3D bietet ein atemberaubendes, brillenfreies 3D-Erlebnis ohne zusätzlichen Speicher- oder Verarbeitungsbedarf. Durch die Generierung von Tausenden von Perspektiven in Echtzeit bieten die Displays außergewöhnliche Klarheit, verbesserte Tiefenwahrnehmung und beseitigen häufige Probleme wie Unschärfe, Kopfschmerzen und Augenbelastung, die typischerweise mit herkömmlichen 3D-Technologien verbunden sind. Besucher der CES sind herzlich eingeladen, den Stand von Metavista3D an der Venetian Expo, Halle G - 61053, zu besuchen. Besucher haben die Möglichkeit, Metavista3Ds erste großformatige Displays - erhältlich in 43 Zoll - zu erleben und die Zukunft des immersiven Betrachtens zu erleben. Die Technologie wird viele Branchen beeinflussen, darunter Medizin, Gaming, Automobil, militärische Anwendungen und Unterhaltungselektronik. Über die CES Die CES ist das einflussreichste Technologie-Event der Welt. Auf dieser Veranstaltung machen Marken Geschäfte und die klügsten Köpfe der Branche treten auf die Bühne, um ihre neuesten bahnbrechenden Innovationen zu enthüllen. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ces.tech . Über Metavista3D ( www.metavista3d.com ) Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG führend bei der Entwicklung von KI-gesteuerten, pseudoholografischen Anzeigetechnologien, die unsere Interaktion mit räumlichen Inhalten verändern sollen. Mit über 20 Patenten und einem Engagement für Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft immersiver, brillenfreier 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD gehandelt und sind ebenfalls an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Handelsplätzen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer lautet A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS Jeffrey Carlson CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: +1 (647) 697-9199 To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/235559 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/235559

News Source: Metavista3D, Inc.





30.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com