Istanbul, Türkiye - ( EuropeNewswire.Net ) -- Dr. Erkan Kork, Vorstandsvorsitzender der BankPozitif Credit and Development Bank, erklärte: "Türkiye verfügt über ein erhebliches Potenzial im Finanzsektor. Unsere Wirtschaft ist stark und schreitet mit einem entschlossenen Management stetig in eine glänzende Zukunft. Ich glaube, dass sich die großen Investitionen, insbesondere im FinTech-Bereich, im kommenden Jahr fortsetzen und dieses Jahr mit Rekordinvestitionen abschließen werden."



Dr. Erkan Kork, Vorsitzender der BankPozitif

Dr. Erkan Kork gab eine Einschätzung zum Jahr 2025 ab. Er betonte, dass der türkische Bankensektor trotz der Herausforderungen den Realsektor weiterhin unterstützt und Investitionen im Jahr 2024 finanziert, und sagte: "Wir lassen ein Jahr hinter uns, in dem wir die Vorteile des neuen Wirtschaftsprogramms erreicht haben, mit einer deutlichen Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits, niedrigeren Risikoprämien, unserem Ausstieg aus der grauen Liste, dem Beginn der Disinflation, Rekordwerte bei den Reserven der Zentralbank der Republik Türkiye und Heraufstufungen durch alle Ratingagenturen. Es war ein Jahr, in dem wir unserer Verantwortung als türkischer Bankensektor gerecht geworden sind, und unser Sektor hat eine Größe von 30 Billionen türkischen Lira erreicht. Ich glaube, dass wir auch im neuen Jahr stark aufgestellt sein werden."



"Unser Land hat in 10 Monaten Investitionen in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar angezogen"

Dr. Kork erwähnte, dass es im neuen Jahr zu einem erheblichen Kapitalfluss in die Türkiye kommen könnte, und fügte hinzu: "Präsident Recep Tayyip Erdogan präsentiert ausländischen Investoren bei jedem seiner Auslandsbesuche die Dynamik und die Vorteile der türkischen Wirtschaft. Wir wissen, dass der Finanzminister Mehmet Simsek bemerkenswerte Präsentationen vor Investoren in den wichtigsten Finanzstädten der Welt gehalten hat. Unser Land hat in 10 Monaten Investitionen im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar angezogen. Im FinTech-Sektor haben wir mit 191 Millionen US-Dollar an Investitionen einen Allzeitrekord erreicht. Ich glaube, dass wir diese Zahlen im Jahr 2025 übertreffen werden."



"Wir werden uns auf innovative Produkte konzentrieren"

Dr. Kork erklärte, dass sie planen, die digitale Infrastruktur zu stärken, um das Bankerlebnis effektiver zu gestalten, und sagte: "Wir produzieren Lösungen, die die Bedürfnisse aller Kunden erfüllen, die sich von Anfang bis Ende mit unserer Bank kreuzen. In der neuen Ära werden wir uns auf innovative Produkte konzentrieren, indem wir unsere Investitionen in Digitalisierung und Innovation ausbauen. Wir werden unsere wirkungsvollen und nutzbringenden Investitionen unverzüglich fortsetzen. Wir werden unseren Weg der Wertschöpfung für unser Land fortsetzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit Entschlossenheit auf eine stärkere türkische Wirtschaft und eine stärkere BankPozitif im Jahr 2025 hinarbeiten werden."





Über Bankpozitif

Bankpozitif ist ein im Bereich des digitalen Bankings tätiges Finanzinstitut mit Sitz in der Türkei, das es Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht, ihre Finanztransaktionen schnell und effizient über eine einzige digitale Plattform durchzuführen. Die Bank bietet ihren Kunden digitales Investmentbanking mit personalisierten Finanzlösungen und innovativen Technologien!



