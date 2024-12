© Foto: Boris Roessler/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 10/24 (endgültig) 09:00 Uhr, Schweiz: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3/24 10:00 Uhr, Spanien: Leistungsbilanz 10/24 12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig) 15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 10/24 Hinweis an Silvester Börsen geschlossen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam …