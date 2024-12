Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mclarenye2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) und NEOM McLaren Electric Racing feiern drei Jahre Partnerschaft mit der Veröffentlichung eines festlichen Grußvideos. Das Video reflektiert die unglaubliche Reise mit Vantage und feiert gleichzeitig den elektrischen Rennsport und das Bewusstsein für den Klimawandel.Seit dem ersten gemeinsamen Rennen in Saudi-Arabien im Jahr 2022 haben Vantage und NEOM McLaren Seite an Seite gearbeitet, um die Kraft der Zusammenarbeit, der Nachhaltigkeit und der zukunftsweisenden Lösungen hervorzuheben. Extreme E ist eine elektrische Rennserie, die sich darauf konzentriert, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und gleichzeitig ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen.Zu den wichtigsten Highlights der Partnerschaft zwischen Vantage und NEOM McLaren gehören:- Reborn a Trader: Zur Unterstützung der globalen Vantage-Kampagne stellte sich das NEOM McLaren Extreme E Team der Herausforderung "Can't See, Can't Hear, Can't Talk" und zog Parallelen zwischen Wertpapierhandel und Motorsport, indem es die Bedeutung von Belastbarkeit und der richtigen Einstellung betonte.- Feier zum 15-jährigen Bestehen: NEOM McLaren schloss sich den Feierlichkeiten zu 15 Jahren Vantage an und hob die wichtigsten Momente der Partnerschaft in den sozialen Medien hervor.- Internationaler Frauentag: Gemeinsam feierten Vantage und NEOM McLaren Vielfalt und Integration, indem sie Cristina Gutiérrez ins Rampenlicht rückten und die Stärke von Frauen im Motorsport und darüber hinaus unter Beweis stellten.Ian James, Geschäftsführer von NEOM McLaren Electric Racing, äußert sich zur Zusammenarbeit im Video:"Vantage und NEOM McLaren haben in den letzten drei Jahren eine unglaubliche Reise hinter sich, angefangen mit unserem allerersten Extreme-E-Rennen in Saudi-Arabien im Jahr 2022. Gemeinsam haben wir so viel über die Welt des Elektrorennsports, der Mobilität und der Nachhaltigkeit gelernt, während wir uns auf eine Reise begeben haben, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu fördern."Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, äußerte sich ebenfalls zu der erfolgreichen Zusammenarbeit:"Unsere Partnerschaft mit NEOM McLaren ist eine Reise der Innovation und der gemeinsamen Ziele. In den vergangenen drei Jahren haben wir bewiesen, wie Leistung, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit umfassende Wirkung zeigen können. Diese Partnerschaft ist ein Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn sich zwei Marken mit einer gemeinsamen Vision zusammenschließen."Während Vantage und NEOM McLaren diese unglaubliche Partnerschaft feiern, spiegelt das Video eine Reise des Fortschritts, des Wachstums und der gegenseitigen Unterstützung wider. Mit diesem gemeinsamen Engagement für Innovation und positive Auswirkungen freut sich Vantage darauf, noch mehr Möglichkeiten für seine globale Gemeinschaft zu schaffen.Um das festliche Video zu sehen und den Geist der Saison zu feiern, besuchen Sie Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mclarenye2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_mclarenye2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Video - https://www.youtube.com/watch?v=RNXmRHifLTILogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-und-neom-mclaren-feiern-ihre-dreijahrige-zusammenarbeit-mit-einem-festlichen-gruWvideo-302340561.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100927505