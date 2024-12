EQS-News: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ENSTALL SCHLIESST ÜBERNAHME DER SCHLETTER GROUP ERFOLGREICH AB Kirchdorf/Haag,31. Dezember 2024. Der weltweit tätige Solarmontage-Hersteller Schletter Group ist ab sofort Teil der Enstall-Unternehmensgruppe. Die entsprechenden Verträge wurden bereits im Juli unterzeichnet. Nachdem nun die erforderlichen behördlichen Zustimmungen vorliegen, konnte die Übernahme zum Jahresende in Kraft treten. "Als Teil der Enstall-Familie beginnt für Schletter ein aufregendes neues Kapitel, das es uns ermöglicht, unser Geschäft zu erweitern und unsere weltweiten Kunden und Partner noch besser zu bedienen", sagte Florian Roos, CEO von Schletter. "Gemeinsam verfügen wir über noch mehr Schlagkraft, um unsere globale Reichweite auszubauen und den Ausbau erneuerbarer Energien weltweit voranzutreiben." Die Übernahme führt zwei erfolgreiche Anbieter von Solarmontagesystemen zusammen, die jeweils zu den Technologieführern der Branche zählen. Beide Unternehmen sind weltweit tätig und verfügen über ein globales Servicenetzwerk. Vereint unter dem Dach der Enstall-Familie wollen beide Unternehmen das Wachstum der erneuerbaren Energien weiter stärken mit einem modernen und innovativen Produktangebot, das einen noch größeren Mehrwert für Kunden und Anwender schafft. Damit wird die Eingliederung von Schletter in die Enstall-Familie die Marktposition beider Unternehmen stärken. Auch im Hinblick auf Produktentwicklung und Innovationskraft werden beide Unternehmen profitieren, etwa durch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung. ÜBER DIE SCHLETTER GROUP Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv. www.schletter-group.com Zusatzmaterial zur Meldung:



