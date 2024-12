Krypto-Analyst sicher: Binance-Daten sprechen für Bull-Run im Januar

Ende Dezember 2024 hat die Jahresendrallye des Kryptomarkts an Schwung verloren. Trotzdem war das Jahr für den Kryptomarkt insgesamt erfolgreich. Neue Höchststände wurden erreicht, die Einführung von Spot-ETFs hat institutionelle Investoren angezogen. Innovationen in DeFi, NFTs und Layer-2-Lösungen haben das Ökosystem weiter vorangetrieben. Trumps Wahlsieg brachte dann auch noch politisches Momentum in den Markt.

Heute tendieren Kryptowährungen wieder etwas fester. Bitcoin erholt sich zum Jahresende noch einmal auf 94.000 US-Dollar.

Weitere Daten von Binance untermauern nun eine bullische Krypto-Prognose:

Stablecoins machen Hoffnung: Bullisches Signal bei Binance

Die Stablecoin-Reserven auf Krypto-Börsen bezeichnen die Bestände von Stablecoins wie USDT oder USDC, die Nutzer auf Handelsplattformen halten. Diese Reserven spiegeln die Liquidität wider und geben Hinweise auf die Handelsaktivität im Markt. Ein Anstieg der Stablecoin-Reserven auf Börsen deutet oft darauf hin, dass Anleger Kapital bereitstellen, um potenziell Kryptowährungen zu kaufen.

Binance hit its highest stablecoin reserve



"An increase in stablecoin reserves typically signals that the buying pressure is growing… it suggests that investors remain actively positioned in the market" - By @Darkfost_Coc



Am 11. Dezember erreichte Binance als eine der größten Krypto-Börsen ein Allzeithoch bei Stablecoin-Reserven von 31 Milliarden US-Dollar, so der CryptoQuant-Analyst. Diese Zahlen zeigen eine starke Entwicklung, da die Reserven im Juni 2023 noch bei lediglich 7 Milliarden US-Dollar lagen, was einem fast fünffachen Anstieg entspricht. Der starke Anstieg der Stablecoin-Reserven wird von CryptoQuant-Analysten als bullisches Signal interpretiert. Stablecoins dienen oft als liquide Mittel, die schnell für Käufe eingesetzt werden können. Die wachsenden Reserven deuten darauf hin, dass Kapital im Markt verbleibt und Investoren sich auf potenzielle Kaufgelegenheiten vorbereiten. Die hohe Liquidität verstärkt das Potenzial für einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Ergo könnte ein hoffnungsvoller Blick in 2025 auf guten Fakten basieren.

Krypto-Tipp: Solaxy startet erste Layer-2 für Solana - letzte Chance im Presale

Wenn der Markt dann bullischer wird, profitieren häufig auch neue Coins und Presales. So könnte Solaxy ein Alleinstellungsmerkmal haben - denn mit einer initial starken Nachfrage positioniert sich der Presale als erste Layer-2 für Solana, so die Website.

Solana hat sich dank der hohen Geschwindigkeit und niedriger Transaktionskosten zu einer führenden Blockchain entwickelt. Mit wachsender Akzeptanz der Blockchain-Technologie steigen jedoch auch die Anforderungen an bestehende Netzwerke. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, tritt Solaxy als innovative Layer-2-Lösung an, die Skalierbarkeit und Effizienz steigern soll. Denn dies scheint für die Massenadoption dringend erforderlich.

Die L2 Solaxy ist nun darauf ausgelegt, die Haupt-Blockchain von Solana zu entlasten, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Funktionalität einzugehen. Dies gelingt durch die Verlagerung eines Teils der Transaktionen auf eine separate Off-Chain-Infrastruktur. Die volle Kompatibilität mit Solana bleibt erhalten, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen den Netzwerken möglich ist. Diese technologische Strategie macht Solaxy zu einer der ersten Layer-2-Lösungen für Solana.

Zum Solaxy Presale

Ein zentrales Merkmal von Solaxy ist die Multi-Chain-Integration, welche die Stärken von Ethereum und Solana kombiniert. Nutzer profitieren von der Liquidität des Ethereum-Netzwerks und der Geschwindigkeit von Solana. Solaxy positioniert sich strategisch in der wachsenden Blockchain-Industrie. Das Projekt bietet nicht nur technologische Vorteile, sondern adressiert auch den aktuellen Hype um Meme-Coins. Durch die Layer-2-Technologie wird eine robuste Infrastruktur geschaffen, die den Anforderungen eines expandierenden Blockchain-Marktes gerecht werden soll.

Ob als kurzfristige Investition oder langfristige Strategie - Solaxy könnte für viele Anleger ein spannendes Projekt sein. Die steigende Nachfrage und die technologische Innovation untermauern das Potenzial dieser Layer-2-Lösung.

Der Presale von Solaxy (SOLX) erregt bereits erhebliche Aufmerksamkeit: Innerhalb weniger Wochen wurden über 7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Unterstützung durch flexible Zahlungsmethoden wie Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Tether (USDT) und Kreditkarten spiegelt die breite Akzeptanz wider. Investoren profitieren dabei von einem frühen Einstieg, bevor der Token-Preis immer wieder steigt. Darüber hinaus bietet das Projekt ein attraktives Staking-Modell mit einer dynamischen Rendite von aktuell rund 540 Prozent APY.

Zum Solaxy Presale

