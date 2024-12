© Foto: Symbobild von Michi S auf Pixabay

Die Aktie von TUI ist zuletzt auf der Überholspur - doch wie lange hält der Aufschwung? TUI hat es geschafft: Die Aktie des Reisegiganten hat in den letzten Monaten ein Revival hingelegt, das kaum jemand für möglich gehalten hätte. Über 30 Prozent Plus im letzten Quartal und ein Jahresgewinn von 21 Prozent - das klingt verlockend?! Aber Moment mal, ist der Höhenflug echt nachhaltig und stabil? Und was sagen die Zahlen, der Chart und die Experten? Genau das schauen wir uns jetzt für Sie an.

Fundamentales Comeback: Ist der Schub echt oder doch nur mehr Schein als Sein?

Die letzten Jahre waren für TUI - mal ganz ehrlich - eine Achterbahnfahrt. Die Pandemie hat den Konzern ordentlich durchgeschüttelt, dazu kamen steigende Kosten und der Druck, sich neu zu erfinden. Aber jetzt scheint es, als hätte sich das Blatt gewendet.

2024 war für TUI ein Jahr voller Lichtblicke. Die Nachfrage nach Reisen - besonders nach Kreuzfahrten - boomt wie nie zuvor. Wybcke Meier, die Chefin von TUI Cruises, zeigt sich optimistisch: "Wir sehen nicht nur die klassischen Passagiere an Bord. Auch Jüngere und Familien entdecken Kreuzfahrten für sich - vor allem, wenn sie nachhaltig gestaltet sind."

Und es kommt noch besser: Die Zinssenkungen in der Euro-Zone und den USA haben den Geldbeutel der Verbraucher entspannt. Für die Reisebranche ist das wie ein warmer Rückenwind - und TUI segelt geradewegs hinein.

Trotzdem: Nicht alle Analysten sind Feuer und Flamme. Während die Deutsche Bank Research ein ambitioniertes Kursziel von 11 Euro setzt, bleibt Bernstein zurückhaltender mit 7,90 Euro. Was stimmt denn nun? Vielleicht ein bisschen von beidem. Aber die Charttechnik verrät mehr.



Charttechnik: Alles auf grün?

Werfen wir einen Blick auf den Kursverlauf, und hier wird's spannend. Die TUI-Aktie hat in den letzten drei Monaten eine wahre Rally hingelegt. Mit knapp unter 8,50 Euro kratzt sie gerade am Jahreshöchstkurs - und das Ziel von 10 Euro liegt praktisch in Reichweite.

Aber Achtung: Die Charttechnik zeigt, dass die Aktie aktuell leicht überkauft ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt im oberen Bereich, was kurzfristig für eine Verschnaufpause sorgen könnte. Soll heißen: Ein kleiner Rücksetzer wäre nicht überraschend, könnte aber genau die Gelegenheit sein, um günstig einzusteigen. Denn zuletzt drehte der RSI auch wieder oberhalb der 50er Marke und dann setzte TUI zu einem weiteren Anlauf nach oben an.

Die Unterstützungszone bei 7,50 Euro hat sich als stabil erwiesen, und auch die gleitenden Durchschnitte bestätigen den Aufwärtstrend. Mit anderen Worten: Solange die 7,50 Euro halten, bleibt der Kurs auf Kurs - im wahrsten Sinne des Wortes. Der nächste Anstieg scheint aus charttechnischer Sicht nur eine Frage der Zeit zu sein. Wir erwarten daher, wie die Deutsche Bank, Kurse im Bereich von 11 Euro.



Jetzt kaufen oder erst mal abwarten?

Kommen wir zur alles entscheidenden Frage: Was tun mit der TUI-Aktie? Klar ist, das Unternehmen hat in den letzten Monaten vieles richtig gemacht. Die strategischen Investitionen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind nicht nur nette PR, sondern echte Gamechanger. Besonders die Integration von Künstlicher Intelligenz zeigt, dass TUI nicht nur mitspielt, sondern vorne mitmischt.

Trotzdem bleibt ein Restrisiko. Der Kursanstieg der letzten Monate ist beeindruckend, aber er kommt von einem ziemlich niedrigen Niveau. Wer einsteigen will, sollte sich darüber im Klaren sein, dass es zwischendurch auch mal rappeln kann.

TUI ist wieder da - und zwar richtig! Wer auf mittelfristige Gewinne setzt und ein bisschen Risikobereitschaft mitbringt, könnte hier eine gute Gelegenheit haben. Unser Tipp: Auf den Bereich bei 8,80 - 9,00 Euro schielen. Ein Anstieg darüber setzt den Turbo in Gang. Rücksetzer bis 7,50 sind eine Kaufgelegenheit. Nur Kurse unter 7,50 Euro sollten Long-Investoren Sorgen bereiten und eher als Stopp-Marke dienen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

