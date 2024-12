Crash oder Rallye im Aktienmarkt?

Anzeige / Werbung Intermarket-basierte Prognose für den S&P 500 in 2025 Kurz vor dem Jahresende gerieten die US-Aktienmärkte noch einmal unter Druck. Das lässt Zweifel aufkommen, ob der Bullenmarkt sich in 2025 fortsetzen kann. Stehen wir am Beginn eines Crashs? Oder waren die jüngsten Verkäufe nur ein "Kasse machen" vor dem Jahreswechsel? Licht ins Dunkel bringen die Intermarkets, die auf fundamentalen Faktoren basieren und die wahrscheinliche Schwungrichtung des S&P 500 mit einer Trefferquote von über 75% 8 Monate in die Zukunft voraus skizzieren. Wieso diese Technik einen statistischen Vorteil hat, wie ich sie nutze und was ich NICHT damit mache, erkläre ich in dem folgenden Video. Zum Video hier klicken KEIN Video mehr verpassen! Abonniere meinen Kanal JETZT (gratis)! Für die ersten 4 Monate 2025 sind zwei Rallye-Schübe laut den Intermarkets zu erwarten. Diese starten Anfang Januar und Ende Februar, wie der Forecast (rote Linie im Chart) skizziert. Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002747026,2455711

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )