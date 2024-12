Apple konnte in diesem Jahr so manchen Erfolg für sich verbuchen und der Aktienkurs konnte sich um mehr als 40 Prozent in neue Höhen steigern. Allerdings gibt es im Konzern auch so manche Baustelle. Dazu gehört die Vision Pro, von der abseits mutmaßlich schwer enttäuschender Verkaufszahlen so ziemlich gar nichts mehr zu hören ist.Anzeige:Etwas erfolgreicher war Apple (US0378331005) bislang schon mit seinem Streaming-Dienst Apple TV+, der vor rund fünf Jahren an den Start ging. Doch ist die damalige Euphorie dennoch längst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...