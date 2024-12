© Foto: microstrategy - microstrategy.com

Die Aktien von MicroStrategy gaben am Montag stark nach, nachdem das Unternehmen weitere Stammaktien verkaufte, um zusätzliche Bitcoin zu erwerben.Zwischen dem 23. und 29. Dezember wurden 592.987 Aktien verkauft, was einen Nettoerlös von etwa 209 Millionen US-Dollar einbrachte, teilte das Unternehmen mit. Mit den Mitteln kaufte MicroStrategy rund 2.138 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 97.837 US-Dollar pro Bitcoin. Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt bei etwa 94.000 US-Dollar: Erneute Kapitalbeschaffung für Bitcoin-Käufe Bereits am 23. Dezember hatte MicroStrategy Aktien im Wert von 561 Millionen US-Dollar verkauft, um 5.262 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 106.662 US-Dollar zu …