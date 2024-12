Vor ziemlich genau einem Jahr kündigte Xiaomi sein erstes E-Auto in Form des SU7 an und brachte jenes zeitgleich mit der offiziellen Vorstellung am 28. März schließlich in den Handel. Seither hat der Tech-Konzern einen beispiellosen Erfolgskurs hingelegt, trotz der harten Bedingungen im Segment. Die Absatzziele wurden mehrfach erhöht und nun blickt man auf ein mehr als erfolgreiches Jahr 2024 zurück.Anzeige:100.000 Fahrzeuge wollte Xiaomi (KYG9830T1067) in diesem Jahr ursprünglich an die Frau oder den Mann bringen. Geworden sind ...

