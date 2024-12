Münster (ots) -Mit jeweils einer Million Euro gehen sechs Tipper aus NRW in das Jahr 2025. Sie haben beim Millionenkracher von WestLotto in der ersten Gewinnklasse gewonnen. Die Ziehung fand heute Mittag (31. Dezember) statt.Beste Chance auf MillionAuf den letzten Drücker in diesem Jahr, aber nicht ungeplant, sind am heutigen Silvestertag sechs Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen Millionäre geworden. Die Ziehung zum Millionenkracher, bei der im ersten Gewinnrang feststehend sechs Mal eine Million Euro ausgelobt werden. fand vor wenigen Stunden statt. Die glücklichen Tipper kommen aus dem Kreis Wesel, dem Kreis Viersen, dem Kreis Mettmann, dem Kreis Herford und in zwei Fällen aus dem Kreis Köln. Der Millionenkracher bot auch in diesem Jahr wieder die beste Chance auf eine Million Euro bei WestLotto.Früh ausverkauftIn weiteren drei Gewinnklassen verloste WestLotto außerdem 30 x 10.000 Euro, 300 x 1.000 Euro und 150.000 x 10 Euro. Insgesamt wurde bei der Losnummernlotterie ein auf 1.500.000 Lose beschränktes Kontingent ausgegeben, das bereits vor Weihnachten ausverkauft war - und das, obwohl die Auflage im Vergleich zu 2023 um 250.000 Stück angehoben wurde.Veröffentlichung der GewinnzahlenSämtliche Gewinnzahlen sind unter www.westlotto.de sowie in der WestLotto-App zu finden. Auch die kostenlose Kundenzeitschrift GLÜCK, die wöchentlich in den WestLotto-Verkaufsstellen ausliegt, wird in der Ausgabe 2/2025 die Gewinnzahlen veröffentlichen.Übersicht Gewinnzahlen der Millionengewinne 2024Folgende Gewinnzahlen und Endziffern haben 1.000.000 Euro beim Millionenkracher 2024 gewonnen (alle Angaben ohne Gewähr):- 0129696- 0376556- 0701736- 0851710- 1115839- 1472707Die sechs Neu-Millionäre kommen aus dem Kreis Wesel, dem Kreis Viersen, dem Kreis Mettmann, dem Kreis Herford und dem Raum Köln (2x).Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5940527