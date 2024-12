© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Steigt der S&P 500 auch im nächsten Jahr nach oben? Manche Experten sind in ihren Schätzungen äußert optimistisch ...Das Beratungsunternehmen Evercore ist der Ansicht, dass die unternehmensfreundliche Politik des designierten Präsidenten Donald Trump den Aktienmarkt im nächsten Jahr zu neuen Höchstständen führen könnte. In ihrem optimistischsten Szenario prognostiziert die Investmentgesellschaft, dass der S&P 500 um mehr als 20 Prozent steigen wird. Das Unternehmen setzt seine Basisprognose für das Ende des Jahres 2025 auf einen S&P 500-Wert von 6.800 Punkten, was immer noch einen Anstieg von rund 14 % gegenüber dem letzten Schlusskurs von 5.918 darstellen würde. In ihrem optimistischen …