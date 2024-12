Krypto-Analyst ist sicher: "Bitcoin wird 2025 neue Allzeithochs erreichen"

Der Bitcoin befindet sich seit dem 17. Dezember in einer Korrektur. Zuerst bildete er noch ein neues Allzeithoch bei 108.268,45 US-Dollar aus, seitdem bewegte er sich aber abwärts, bzw. in den letzten Tagen seitwärts. Obwohl zum Jahresende ein wenig der Aufwärtsdruck aus dem Kryptomarkt gewichen ist, gehen viele Analysten davon aus, dass es im nächsten Jahr wieder spannend werden könnte. Als mögliches Ende der Korrektur wird häufig der Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar des kommenden Jahres genannt. Doch noch spannender ist die Prognose, die der bekannte Analyst Crypto Rover jetzt veröffentlichte.

(Der Bitcoin befindet sich seit einigen Wochen in einer Korrektur, die jedoch Ende Januar enden könnte - Quelle: Tradingview.com)

Bitcoin auf Allzeithoch und Start der Altseason - Das sind die Prognosen von Crypto Rover

Crypto Rover gehört mit fast 1 Mio. US-Dollar zu den bekanntesten Analysten auf X (ehemals Twitter). Bekannt ist er vor allem für seine oft sehr treffsicheren und gut durchdachten Analysen. Und genau so eine hat er heute veröffentlicht. Dabei erklärte er seinen Followern in einem Tweet, dass er für das Jahr 2025 neue Allzeithochs im Bitcoin erwartet. Noch deutlich spannender ist allerdings die zusätzliche Prognose, die er abgibt.

In 2025… Bitcoin will reach new ATHs.



The Bitcoin Dominance will drop.Altcoins will explode. pic.twitter.com/VMERbf1e2k - Crypto Rover (@rovercrc) December 31, 2024

Neben den neuen Allzeithochs im Bitcoin prognostiziert Crypto Rover auch eine fallende Bitcoin-Dominanz und daraus resultierend den Beginn der Altcoin-Saison. In diesem Marktzyklus könnten viele Altcoins und Meme-Coins gigantische Kursexplosionen hinlegen. Privatanleger könnten dann mit kleinem Einsatz hohe Gewinne erzielen. Vorausgesetzt sie wissen, welche Coins das höchste Potenzial haben. Oft stehen solche Informationen nur den großen Investoren und Krypto-Walen zur Verfügung. Doch ein neues Projekt namens Wall Street Pepe ($WEPE) macht eben diese Informationen jetzt für seine Community öffentlich.

Werden Anleger mit Wall Street Pepe hohe Gewinne erzielen?

Auch wenn sich nie mit Sicherheit sagen lässt, welcher Coin als nächstes durch die Decke geht, haben Anleger mit Wall Street Pepe ($WEPE) gleich mehrere Möglichkeiten auf Gewinnchancen. Zum einen sind die $WEPE-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und innerhalb kürzester Zeit haben Anleger fast 40 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen dabei zu sein. Dabei wird der Preis bis zum Launch schon mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen können.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Die extrem hohe Nachfrage während des ICOs führt Analysten zu der Annahme, dass der $WEPE-Kurs nach dem Launch durch die Decke geht. Mit fast 40 Millionen Dollar in 4 Wochen bricht $WEPE alle Rekorde und hat das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin, was für frühe Käufer extrem hohe Gewinne bedeuten würde.

Außerdem erhalten Tokenbesitzer, die in $WEPE investiert sind, Zugang zu exklusiven Gruppen mit Trading-Signalen, Martkanalysen und vielen weiteren Insights, wodurch auch der Handel mit anderen Coins in Zukunft gewinnbringender werden könnte. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen zahlt.

