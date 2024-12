NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,16 Prozent auf 108,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,58 Prozent. Marktbewegende Nachrichten lagen am letzten Handelstag des Jahres nicht vor./he