Zum Jahresende geht es an der Wall Street noch einmal leicht abwärts. Die drei wichtigsten US-Indizes müssen erneut Federn lassen und auch die Quanten- und KI-Aktien geben nach. Dennoch war 2024 ein sehr starkes Börsenjahr mit Gewinnen auf breiter Front. Und auch für 2025 stehen die Zeichen grundsätzlich gut. Der Dow Jones verlor am Dienstag rund drei Stunden nach dem Handelsstart gut 0,3 Prozent auf 42.427 Zähler. Bleibt es dabei, würde der Index auf Jahressicht ein Plus von 12,5 Prozent erzielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...