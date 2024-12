Bamberg (ots) -Die neue Applikation KarriereKompass revolutioniert die KI-Jobsuche, indem er einen völlig neuen Ansatz zur beruflichen Orientierung bietet. Anders als herkömmliche Jobportale liefert dieses innovative Tool keine konkreten Stellenangebote, sondern konzentriert sich darauf, Nutzenden maßgeschneiderte Berufsvorschläge zu präsentieren, die optimal zu ihren Fähigkeiten, Interessen und Persönlichkeitsmerkmalen passen.Der KarriereKompass (ehemals: "Interaktiver Laufbahn-Atlas durch die Karrierelandschaft") war 2024 eines von nur neun ausgewählten gemeinnützigen KI-Projekten, die im Rahmen der Civic Innovation Platform (Gemeinsam sind wir KI) durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert wurden.In Kooperation mit diversen Wirtschaftsunternehmen und Arbeitsmarktexpertinnen und -experten vereint das Projekt bis heute wissenschaftliche Expertise mit praktischer Erfahrung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Arbeitspsychologie und Softwareentwicklung. Dabei bilden folgende drei Partner den maßgeblichen interdisziplinären Verbund:- Otto-Friedrich-Universität Bamberg - Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie- Magnolia Psychometrics GmbH - Agentur für Künstliche Intelligenz- Runourcode GmbH - Agentur für Softwareentwicklung und WebdesignDank ihrem Wissen und der neu geschaffen künstlichen Intelligenz steht nun ein neuartiges Produkt für den Arbeitsmarkt zur Verfügung.Einzigartige Funktionen des KarriereKompassesMithilfe fortschrittlicher KI-Technologie analysiert der KarriereKompass die Freitextform-Selbstbeschreibungen der Nutzenden. Diese Informationen werden in numerische Vektoren umgewandelt, was eine präzise Positionierung der Nutzenden in der heutigen Berufswelt ermöglicht. Basierend auf der KI-Analyse generiert die App eine Liste von Berufen, die optimal zum Profil der Nutzenden passen. Dabei werden nicht nur Qualifikationen berücksichtigt, sondern auch persönliche Präferenzen und Anforderungen an das Arbeitsumfeld. Der KarriereKompass berücksichtigt zudem aktuelle Trends und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. So erhalten Nutzende Einblicke in zukunftsträchtige Berufsfelder, die zu seinem bzw. ihrem Profil passen. Und das Ganze ohne irgendwelche persönlichen Daten dabei preiszugeben.Vorteile gegenüber traditionellen Jobsuchportalen- Ganzheitlicher Ansatz: Statt nur offene Stellen zu vermitteln, unterstützt der KarriereKompass Nutzende dabei, seine bzw. ihre berufliche Identität zu entdecken und passende Karrierewege zu finden. Die Anwendung ist dabei nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt, sondern bietet einen umfassenden Überblick über die gesamte Berufswelt.- Zielgenau: Durch die Fokussierung auf Berufe statt auf einzelne Jobs fördert der KarriereKompass so eine nachhaltige und strategische Karriereplanung.- Eine App für alle: Die benutzerfreundliche Oberfläche und die KI-gestützte Analyse machen die App zu einem leicht zugänglichen Tool für alle Nutzende, unabhängig von seinem bzw. ihrem beruflichen Hintergrund.Gesellschaftliche RelevanzDer KarriereKompass adressiert wichtige gesellschaftliche Herausforderungen:- Fachkräftemangel: Durch die Identifikation passender Berufsfelder und gezielte Weiterbildungsempfehlungen trägt das Tool zur strategischen Umverteilung personeller Ressourcen bei.- Arbeitszufriedenheit: Eine bessere Übereinstimmung zwischen persönlichen Fähigkeiten und beruflichen Anforderungen fördert die langfristige Arbeitszufriedenheit und individuelle Leistungsfähigkeit.- Gesundheitliche Aspekte: Forschungsergebnisse zeigen, dass eine gute Passung zwischen Person und Beruf positiv zur Gesundheit und Arbeitsfähigkeit beiträgt.Perspektiven und AussichtenAls branchenoffene und frei zugängliche Anwendung soll der KarriereKompass zukünftig nicht nur bei der Berufswahl, sondern auch bei der Arbeitsvermittlung sowie der Aus- und Weiterbildung zentrale Funktionen einnehmen. Dabei liegt der Fokus nicht nur darauf, die "Laufbahn" der User:innen interaktiv langfristig zu begleiten. Ziel ist es, parallel eine Plattform aufzubauen, die den gesamten Arbeitsmarkt - Jobsuchende, Bildungsanbietende und Arbeitgebende - optimal zusammenbringt und so einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der Arbeitswelt von morgen leistet.FazitDer KarriereKompass hebt sich durch seinen einzigartigen, KI-gestützten Ansatz zur Berufsorientierung deutlich von herkömmlichen Jobsuchportalen ab. Indem die App sich auf die Empfehlung passender Berufe konzentriert, bietet sie Nutzenden eine umfassende und zukunftsorientierte Perspektive für seine bzw. ihre Karriereplanung. Pressekontakt:Prof. Dr. Judith VolmerUniversität BambergTel.: +49 (0) 951 - 863-1894E-Mail: judith.volmer (at) uni-bamberg.de