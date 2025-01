Silberknappheit und Mexikos Rolle: Defiance Silver gibt Einblicke im Interview

Anzeige / Werbung

In einem aktuellen Interview mit Doug Cavey, Executive Vice President von Defiance Silver, wurden zentrale Themen wie die Entwicklung des Silbermarktes, die politische Wende in Mexiko und die Fortschritte des Unternehmens beleuchtet. Mexiko, das größte Silberproduktionsland der Welt, steht vor einem entscheidenden Wendepunkt.

In einem aktuellen Interview mit Doug Cavey, Executive Vice President von Defiance Silver, wurden zentrale Themen wie die Entwicklung des Silbermarktes, die politische Wende in Mexiko und die Fortschritte des Unternehmens beleuchtet. Mexiko, das größte Silberproduktionsland der Welt, steht vor einem entscheidenden Wendepunkt.

Mit steigenden Silberpreisen und einem politischen Kurswechsel unter der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum bietet das Land große Chancen für Investoren. Defiance Silver, ein führendes Explorationsunternehmen in der Region, positioniert sich strategisch, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.



Cavey gab nicht nur spannende Einblicke in die Projekte des Unternehmens, sondern erläuterte auch die Chancen des mexikanischen Bergbausektors. Besonders die angekündigten Reformen und die Nachfrage nach neuen Minenprojekten spielen eine zentrale Rolle für die Zukunft von Defiance Silver und den Silbermarkt insgesamt.

Silbermarkt: Nachfrage und Defizit treiben Investitionen

Silber, eines der gefragtesten Edelmetalle, gewinnt weltweit an Bedeutung, nicht nur als Schmuck oder Anlage, sondern auch als unverzichtbares Material in der Elektronik und bei Solarmodulen. Diese Industrien profitieren stark von der Energiewende, was den Bedarf an Silber weiter antreibt.

Doug Cavey, Executive Vice President von Defiance Silver, hob in einem Interview hervor, dass der Silberpreis 2024 um nahezu 40 % gestiegen sei und die Marke von 32 US-Dollar pro Unze überschritten habe. Cavey erläuterte, dass dieser Preisanstieg durch ein Angebotsdefizit ausgelöst worden sei, das sich 2025 mit einem prognostizierten Produktionsdefizit von 177 % noch verschärfen könnte.

Er betonte: "Angesichts dieses Defizits ist klar, dass neue Minen dringend benötigt werden. Explorationsunternehmen wie Defiance Silver haben dadurch enorme Chancen."

Politischer Wandel: Ein Signal für Stabilität und Wachstum

Ein zentraler Antrieb für die positiven Entwicklungen in Mexikos Bergbauindustrie ist die moderatere Politik der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, der durch strenge Regulierungen und das geplante Tagebauverbot Unsicherheit geschaffen hatte, strebt Sheinbaum eine stabilere und investorenfreundlichere Politik an. Die Entscheidung, das Tagebauverbot nicht weiter zu verfolgen, wird von Analysten als Entlastung für die Branche bewertet. Zudem signalisiert Sheinbaum Dialogbereitschaft und Offenheit für ausländische Investoren.



Besonders der Zacatecas Mining District, eine der bedeutendsten Regionen für die Silberproduktion, profitiert von diesem Kurswechsel. Defiance Silver hat dort eine starke Präsenz und nutzt die stabileren politischen Rahmenbedingungen, um seine Projekte voranzutreiben. "Mexiko bleibt eine der besten Jurisdiktionen für den Bergbau weltweit. Das politische Umfeld, die geologische Vielfalt und die Infrastruktur machen das Land zu einem der attraktivsten Investitionsziele", sagte Cavey.

Defiance Silver: Schlüsselprojekte und Pläne für die Zukunft

Defiance Silver ist in Mexiko mit einer Reihe strategischer Projekte vertreten. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, bestehende Ressourcen zu erweitern, neue Vorkommen zu erschließen und von der starken Nachfrage nach Edelmetallen zu profitieren.



1. San Acacio-Projekt (Zacatecas):

Das Projekt weist etwa 18 Millionen Unzen Silber in historischen Ressourcenschätzungen aus, die durch Bohrprogramme seit 2019 weiter ergänzt werden??.

Defiance Silver arbeitet an einem aktualisierten technischen Bericht, der 2025 veröffentlicht werden soll. Parallel dazu werden neue Explorationsziele verfolgt, um die Ressourcenschätzungen zu erweitern??.



2. Lucita-Projekt (Zacatecas):

Geochemische Untersuchungen und Bohrungen zeigten positive ergebnisse, darunter Silber, Gold, Zink und Blei. Insbesondere die Lucita-Nord-Zone hat sich als prioritäres Ziel erwiesen, während in Lucita-Süd hochgradige Silber-Gold-Adern entdeckt wurden??.

Das Unternehmen plant zusätzliche Bohrungen, um das Potenzial der polymetallischen Mineralisierungen besser zu verstehen und zu bewerten?.



3. Tepal-Projekt (Michoacán):

Mit 1,8 Millionen Unzen Gold und 813 Millionen Pfund Kupfer zählt Tepal zu den größten Projekten von Defiance Silver. Das Unternehmen evaluiert derzeit die Möglichkeiten für eine unterirdische Erweiterung und die Einbeziehung zusätzlicher Metalle wie Molybdän??.



Defiance Silver und seine Ziele für 2025

Im Gespräch mit Cavey wurde deutlich, dass Defiance Silver für das kommende Jahr ambitionierte Pläne hat. Zu den wichtigsten Zielen gehören:



•Veröffentlichung technischer Berichte: Für die Projekte San Acacio und Lucita sollen aktualisierte Berichte präsentiert werden, welche die Ressourcenschätzungen auf den neuesten Stand bringen.



•Erweiterung der Explorationsmaßnahmen: Vor allem in Lucita sollen neue Bohrprogramme durchgeführt werden, um die Mineralisierungen besser zu verstehen.



•Strategische Entwicklung des Tepal-Projekts: Das Unternehmen plant, hochgradige Gold- und Kupfervorkommen zu priorisieren und zusätzliche Studien durchzuführen.



•Vergrößerung der Landbesitze: Defiance Silver möchte seine Position im Zacatecas Mining District stärken und seine Landbesitze erweitern.

"2025 wird ein entscheidendes Jahr für Defiance Silver. Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum und systematische Exploration, um langfristig Werte für unsere Investoren zu schaffen", betonte Cavey.

Eine Erfolgsgeschichte in der Entstehung?

Mit einem erfahrenen Team, hochwertigen Projekten und einem stabilen politischen Umfeld sieht sich Defiance Silver bestens aufgestellt, um vom Aufschwung des Silbermarktes zu profitieren. Die politischen Rahmenbedingungen in Mexiko und die steigende globale Nachfrage nach Silber schaffen ein optimales Umfeld für das Unternehmen, um seine Wachstumsziele zu erreichen. Die geplanten Meilensteine für 2025 könnten Defiance Silver zu einem der wichtigen Explorationsunternehmen in Mexiko machen. Branchenbeobachter dürfen gespannt sein, welche Fortschritte das Unternehmen in den kommenden Monaten präsentieren wird.



Das gesamte Interview kannst du hier ansehen.