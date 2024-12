Wir wünschen allen Anlegern ein frohes und erfolgreiches neues Jahr! Eines vorweg: Der Neujahrstag ist einer der wenigen Tage im Jahr, an dem fast alle Börsen der Welt geschlossen haben. Welche Ausnahmen es gibt. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), im übrigen Europa, in den USA, in Kanada und in den meisten anderen Ländern der Welt ist der erste Tag des neuen Jahres ein gesetzlicher Feiertag und damit auch ein Börsenfeiertag. An Börsenfeiertagen findet kein Handel mit Aktien und Anleihen statt. Viele Anleger sollten an diesem Tag ohnehin besser keine Anlageentscheidungen treffen - Alkohol und Schlafmangel können rationale Anlageentscheidungen negativ beeinflussen. Nach …