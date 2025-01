Happy New Year! 3 Gründe für Bitcoin Kurs-Explosion in 2025

Bitcoin startet zwischen 93.000 und 94.000 US-Dollar ins neue Jahr - immer in Abhängigkeit davon, wo man sich gerade befindet. Doch vom Allzeithoch hat Bitcoin rund 15.000 US-Dollar verloren. Der Markt befindet sich in der ersten deutlichen Korrekturbewegung dieses Bullenzyklus.

Nichtsdestotrotz dürften BTC-Halter ein positives Resümee ziehen. Denn 2024 war erfolgreich, 2025 könnte sich die Geschichte wiederholen. Denn es gibt valide Argumente für eine weitere Bitcoin Kursexplosion in 2025:

Der Bitcoin-Zyklus geht weiter

Der Bitcoin-Bullenmarkt, der 2024 begann, folgt einem historischen Muster, das durch die sogenannten Halving-Zyklen definiert wird. Traditionell dauert es nach einem Halving-Ereignis eine längere Zeit, bis der Markt seinen Höhepunkt erreicht, was in diesem Fall 2025 wäre. Anders als oftmals der Tenor beginnt der Bull-Run nämlich nicht unmittelbar mit dem Halving. Meist gibt es im Anschluss eine längere Akkumulationsphase, bevor Bitcoin im Schlussquartal des Jahres ausbricht - so auch 2024.

Der allgemeine Krypto-Zyklus zeigt eine Wiederholung von Aufwärts- und Abwärtstrends, wobei jedes Hoch nach einem Halving-Ereignis typischerweise im zweiten Jahr nach dem Halving erreicht wird. Analysten prognostizieren daher, dass das Allzeithoch für diesen Zyklus in der zweiten Jahreshälfte 2025 erwartet wird, was diesen Punkt als den Gipfel des aktuellen Bullenmarktes markieren könnte. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass 2025 weiterhin bullisch verlaufen könnte, wenn man den historischen Verlauf betrachtet. Natürlich sind dies nur Anhaltspunkte, die sich dennoch in der Retroperspektive immer wieder bestätigt haben.

In both prior cycles, altcoins have peaked exactly 546 days post-halving.



If this cycle follows the same pattern, this would suggest an altcoin peak in October 2025. pic.twitter.com/ZzQORgshUP - Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 12, 2024

Erste Staaten setzen auf BTC als Reserve

In den USA wird der Einsatz von Bitcoin als strategische Reserve intensiv diskutiert und könnte 2025 Realität werden. Diese Bewegung könnte einen Dominoeffekt auslösen, wobei andere Staaten aus FOMO ebenfalls Bitcoin in ihre Reserve aufnehmen könnten. Eine solche institutionelle Adoption durch Staaten wäre der wohl größte Treiber für Bitcoin jemals. Viele Länder denken bereits darüber nach, auch wenn sie noch nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Die Tatsache, dass Bitcoin im politischen Diskurs angekommen ist, zeigt deutlich dessen wachsende Bedeutung. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis erste Länder starten, was die Position von Bitcoin als global anerkannter Vermögenswert weiter festigen würde. 2025 könnte das Jahr der institutionellen Adoption werden.

MICHAEL SAYLOR: The full force of institutional adoption of Bitcoin begins in 2025 with regulatory, accounting, and banking acceptance. pic.twitter.com/ugH6PnbT2o - Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) December 31, 2024

Michael Saylor überzeugt mehr Unternehmen

Michael Saylor, bekannt für seinen 21/21 Plan, hat MicroStrategy in eine Bitcoin-Bank umgewandelt, mit einer aggressiven Strategie zur Akkumulation von Bitcoin. Seine Taktik, unabhängig vom aktuellen Marktpreis Bitcoin zu kaufen, mag irrational erscheinen, hat sich jedoch bis dato bewährt. Im Jahr 2025 könnten weitere Unternehmen von Saylors Erfolg überzeugt werden und ähnliche Schritte unternehmen.

Microsoft entschied sich kürzlich gegen eine Bitcoin-Strategie, doch andere Unternehmen könnten 2025 Saylors Empfehlungen zumindest teilweise umsetzen.

Die Anziehungskraft von Bitcoin als strategisches Vermögenswert in Unternehmensbilanzen könnte wachsen, besonders wenn der Bitcoin-Preis und die Akzeptanz weiter zunehmen. Saylors Beispiel könnte viele Unternehmen dazu inspirieren, ihre Cash-Reserven in Bitcoin zu investieren.

