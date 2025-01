EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

GESCO SE segmentiert sein Beteiligungsportfolio neu und überarbeitet seine Außendarstellung



01.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neue Segmentstruktur sorgt für mehr Transparenz

Orientierung entlang einschlägiger Abnahmemärkte und Geschäftsmodelle

Neue Außendarstellung vermittelt moderne Strahlkraft und Dynamik Die GESCO SE präsentiert sich ab heute mit einer neuen, verjüngten Außendarstellung. In diesem Zuge wurde auch die neue Segmentierung ihrer Portfoliounternehmen vorgestellt. Die Segmente sind insbesondere für Investoren klarer gegliedert. Sie orientieren sich an bekannten Abnahmemärkten und sind noch näher an den jeweiligen Geschäftsmodellen der einzelnen Tochtergesellschaften ausgerichtet. Diese Neupositionierung folgt auf die jüngsten M&A-Aktivitäten und sorgt zukünftig für mehr Transparenz, Vergleichbarkeit und Ausgewogenheit innerhalb der Segmente. Gleichermaßen reflektieren die drei Segmente auch die strategische Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive und kundennahe Geschäftsmodelle rund um industrielle Prozesse, Produkte und Projekte GESCO wird fortan in die folgenden drei Segmente gegliedert: Materials Refinement & Distribution : In diesem Segment sind die Firmen Doerrenberg, PGW und Funke zusammengefasst. Diese Unternehmen erzeugen Kundenmehrwert durch komplexe Produktionsprozesse und der reaktionsschnellen Lieferfähigkeit hochspezifischer Vormaterialien und Halbzeuge. Sie zeichnen sich sowohl durch die Fähigkeit aus, weltweite Lieferketten zu beherrschen als auch durch die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards in ihren Prozessen. Ihre Diversifizierung bezüglich verschiedener Abnahmemärkte und globaler Kunden macht sie robuster gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen.

: In diesem Segment sind die Firmen Doerrenberg, PGW und Funke zusammengefasst. Diese Unternehmen erzeugen Kundenmehrwert durch komplexe Produktionsprozesse und der reaktionsschnellen Lieferfähigkeit hochspezifischer Vormaterialien und Halbzeuge. Sie zeichnen sich sowohl durch die Fähigkeit aus, weltweite Lieferketten zu beherrschen als auch durch die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards in ihren Prozessen. Ihre Diversifizierung bezüglich verschiedener Abnahmemärkte und globaler Kunden macht sie robuster gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen. Lifescience & Healthcare : Dieses Segment umfasst die Firmen Setter, INEX und Amtrion. Die darin geführten Unternehmen bieten maßgeschneiderte Produkte und Lösungen an. Sie richten sich an die schnell wachsenden Märkte in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Pharmazie und Lebensmittel. Dank ihrer eng an realen Kundenbedürfnissen orientierten Innovationskraft können sie die steigenden Anforderungen in diesen wichtigen Bereichen gut erfüllen.

: Dieses Segment umfasst die Firmen Setter, INEX und Amtrion. Die darin geführten Unternehmen bieten maßgeschneiderte Produkte und Lösungen an. Sie richten sich an die schnell wachsenden Märkte in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Pharmazie und Lebensmittel. Dank ihrer eng an realen Kundenbedürfnissen orientierten Innovationskraft können sie die steigenden Anforderungen in diesen wichtigen Bereichen gut erfüllen. Industrial Assets & Infrastructure: Dieses Segment beinhaltet mit den Firmen SVT, MAE und Kesel Unternehmen, die führend im Maschinen- und Anlagenbau innerhalb ihrer Infrastrukturmärkte sind. Sie sind allesamt global aufgestellte, relevante Akteure auf internationalen Märkten. Ihre ausgezeichneten Fähigkeiten im Management großer und komplexer Projekte helfen ihnen, auch sehr individuelle Kundenwünsche termingerecht und effizient zu erfüllen. "Die neue Segmentstruktur ist ein strategischer Schritt, der uns eine deutlich bessere Fokussierung unserer Aktivitäten als industrielle, langfristig ausgerichtete Beteiligungsgesellschaft ermöglicht", sagt Johannes Pfeffer, CEO der GESCO SE. "Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die neue Struktur intern Synergien heben können. Gleichzeitig erhöhen wir durch die gesteigerte Homogenität innerhalb der Segmente die Transparenz für unsere Aktionäre zur wirtschaftlichen Entwicklung der Tochtergesellschaften." "Erstmals in der über 35-jährigen Unternehmensgeschichte verändert GESCO das Corporate Design", ergänzt CFO Andrea Holzbaur. "Es steht für Strahlkraft und Dynamik, die wir innerhalb der Gruppe vorantreiben. Wir wollen insgesamt effizienter, transparenter und noch internationaler werden. Deshalb haben wir uns auch bewusst für englische Bezeichnungen unserer Segmente entschieden." Die neue Segmentstruktur gilt ab dem 1. Januar 2025. Der Jahresabschluss 2024, der am 29. April 2025 veröffentlicht wird, wird dementsprechend noch die alte Segmentstruktur widerspiegeln. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt GESCO: Peter Alex

Head of Investor Relations Tel. 0202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



01.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com