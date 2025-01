© Foto: Symbolbild FN

Ohje, das sieht echt düster aus für Nel ASA! Die einstige Hoffnung im Wasserstoffmarkt scheint auf dem direkten Weg in die Bedeutungslosigkeit zu sein. Mit einem Aktienkurs, der mehr Richtung Keller rasselt als ein Falke im Sturzflug, und einer Marktkapitalisierung, die kaum noch an alte Glanzzeiten erinnert, steht die große Frage im Raum: Kaufen oder lieber schnell noch verkaufen?

Schon Ende November haben wir in unserem Artikel hier klicken gemahnt, dass die Reise Richtung 10 Cent gehen könnte. Aber ist der Ofen wirklich aus? Oder gibt es doch noch einen Funken Hoffnung? Lassen Sie uns mal genau hinschauen!

Die ernüchternde Realität

Es ist kein Geheimnis, dass Nel ASA im letzten Jahr heftig ins Trudeln geraten ist. Der Aktienkurs? Aktuell bei 0,23 Euro - ein trauriges Mehrjahrestief. Die Marktkapitalisierung? Abgesackt auf mickrige 400 Millionen Euro. Und die institutionellen Investoren? Die sind schneller auf und davon, als man "Nel Asa" sagen kann. Kein Wunder, denn Aktien unter einem Euro gelten eben oftmals als riskante Wetten - und die spielen die Großen am Markt ungern. Oftmals dürfen sie dies rechtlich auch nicht.

Aber warum genau läuft es bei Nel so mies? Hauptsächlich fehlen positive Nachrichten - und das schon seit Monaten. Die Auftragsbücher sind dünn, neue Projekte? Fehlanzeige! Es scheint fast so, als ob Nel in einer Endlosschleife der Enttäuschungen feststeckt. Ohne klare Signale für Wachstum und mit einer schwächelnden Wasserstoffbranche ist das Vertrauen der Anleger mittlerweile im freien Fall.

Charttechnik - ein Trauerspiel in Bildern

Ein Blick auf den Chart von Nel ASA? Muss man sich erstmal trauen. Der Kursverlauf sieht aus wie eine rutschige Rutsche in einem verlassenen Freizeitpark - steil nach unten mit ein paar mickrigen Erholungsversuchen zwischendurch. Der Kurs hat wichtige Unterstützungen einfach durchbrochen, als wären sie aus Pappmaché. So sieht ein Chart einer Aktie aus, die Pleite gehen könnte. Doch noch ist Nel Asa nicht insolvent - noch nicht.

Die 200-Tage-Linie? Lichtjahre entfernt! Das Momentum? Negativer geht's kaum. Und die Analysten? Die sehen in der Aktie maximal eine Zockerei für die ganz Mutigen, die auch im Casino auf die "0" setzen würden. Klar, theoretisch könnte ein plötzlicher Auftrag aus heiterem Himmel das Bild drehen. Aber mal ganz ehrlich: Wer glaubt da aktuell noch dran? Totgesagte leben zwar oftmals länger, aber das ist Zockerei und hat nichts mit Investments zu tun. Wie jedenfalls würden die Aktie von Nel Asa weiterhin meiden, wie der Teufel das Weihwasser.

Fundamentale Entwicklung - vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind

Wer erinnert sich noch an die goldenen Zeiten, als Nel ASA als der große Pionier im Wasserstoffsektor galt? Leider ist von dieser Euphorie nicht mehr viel übrig. Die letzten Geschäftszahlen waren so ernüchternd, dass selbst eingefleischte Optimisten die weiße Fahne schwenken. Die Umsätze stagnieren, und die Margen sind unter Druck. Was fehlt, ist ein klarer Fahrplan - sowohl für die Produktion als auch für die Finanzierung.

Und dann gibt es noch die Konkurrenz: Während Nel ums Überleben kämpft, drücken chinesische Hersteller die Preise. Auch andere Wasserstofffirmen wie Plug Power und Ballard Power stehen unter Druck. Aber bei Nel scheint's nochmal eine Nummer kritischer zu sein.

Was also tun mit dieser Aktie?

Was heißt das jetzt für Sie als Anleger? Die Wahrheit ist hart, aber nötig: Nel ASA ist aktuell nur etwas für Zocker mit starken Nerven - und einem Faible für hohe Risiken. Wer auf ein Wunder hofft, kann natürlich einsteigen. Aber für alle anderen gilt: Finger weg oder verkaufen, bevor der Kurs noch weiter abrutscht.

Die Charttechnik spricht gegen Nel. Die fundamentale Lage? Noch düsterer. Und die Nachrichtenlage? Sorry, da kommt einfach nichts Gutes. Kurz gesagt: Es gibt derzeit bessere Alternativen, um das eigene Geld zu parken.

Hinweis: Schon am 27. November 2024 hat unser Artikel (siehe hier) vor diesem Szenario gewarnt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.

Am Ende des Tages liegt die Entscheidung bei Ihnen: Kaufen, halten, verkaufen oder zocken? Doch wenn Sie uns fragen, sieht die Rettung der Nel-Aktie derzeit mehr aus wie ein Lotterieschein - und weniger wie eine solide Investition.