Solana Schock Prognose: Mega-Crash in 2025? Experte bärisch für SOL

Solana fällt in den letzten sieben Tagen um rund 4 Prozent und damit im Einklang mit Bitcoin, Ethereum oder auch Dogecoin. Aktuell bewegen sich viele Large-Caps im Einklang. Anders könnte dies im gesamten Krypto-Jahr 2025 sein.

Denn hier erwarten Experten mitunter eine bullische Entwicklung bei Ethereum, während Solana massiv crashen könnte. Doch was steckt hinter dieser Solana Schock Prognose?

Der renommierte Krypto-Experte @defi_monk erwartet für 2025 eine Überperformance von Ethereum (ETH) gegenüber Solana (SOL). Dies gab er in den Messari-Prognosen für 2025 bekannt. Dabei referiert der Analyst auf vielfältige Gründe.

$SOL unlocks are not priced in.$SOL being disproportionately sold off for alts is not priced in. https://t.co/psq7Armd8P