Nach $KEKIUS Kursexplosion: Jetzt geht Wall Street Pepe durch die Decke

Wenn man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung anschaut, könnte man meinen, dass das neue Jahr mit wenig Bewegung am Kryptomarkt startet. Für Bitcoin, Ethereum und Co. mag das auch stimmen. In den hinteren Reihen spielen sich jedoch ganz andere Szenen ab. Einmal mehr hat Elon Musk zu einer Kursexplosion mehrerer Meme Coins beigetragen, sodass es sich mit $KEKIUS um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Auch bei Wall Street Pepe ($WEPE) könnte die Stimmung kaum besser sein.

Elon Musk wird Kekius Maximus

Elon Musk macht kein Geheimnis daraus, dass Memes genau sein Ding sind. Immer wieder postet er sie auf seiner Plattform X und immer wieder sorgen diese Tweets für eine Kursexplosion, wenn sie an gewisse Meme Coins angelehnt sind. Diesmal geht Musk aber einen Schritt weiter und ändert seinen Namen auf X auf Kekius Maximus, was gleichnamige Meme Coins auf Solana und Ethereum explodieren lässt.

($KEKIUS Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Inzwischen machen schon Geschichten von Kleinanlegern die Runde, die durch die Kursexplosion zum Multimillionär geworden sind und Wale beginnen, $PEPE-Token zu verkaufen, um auf $KEKIUS zu setzen. Der Coin hat innerhalb kürzester Zeit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen Dollar erreicht und die Chancen stehen gut, dass hier noch lange nicht Schluss ist. $KEKIUS könnte noch deutlich höher steigen. Wem der Einstieg nach der Rallye aber zu riskant ist, der wird bei Wall Street Pepe ($WEPE) wahrscheinlich fündig.

Wird Wall Street Pepe die nächste Kursexplosion?

Meme Coins sind für ihr Potenzial, innerhalb kürzester Zeit zu explodieren, bekannt und mit Wall Street Pepe könnte der nächste Coin auf den Markt kommen, bei dem das gelingt. Mit einem enormen Hype und beeindruckenden Zahlen setzt $WEPE neue Maßstäbe und sorgt schon vor seinem offiziellen Börsenstart für Aufsehen. Viele Analysten zeigen sich extrem optimistisch, dass $WEPE das Potenzial hat, ein Milliarden Dollar Coin zu werden.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Der Presale von Wall Street Pepe ist gerade einmal vier Wochen alt, doch die Nachfrage übertrifft bereits alle Erwartungen. Investoren haben bis jetzt fast 39 Millionen Dollar in den neuen Coin gesteckt. Eine Summe, die in so kurzer Zeit nur wenige Kryptowährungen erreichen.

Meme Coins sind bekannt für ihre unvorhersehbaren Kursbewegungen, doch die bisherige Performance von Wall Street Pepe deutet darauf hin, dass hier eine außergewöhnliche Gelegenheit entsteht. Analysten sind sich einig, dass die enorme Nachfrage schon vor dem offiziellen Handelsstart ein starkes Signal für eine potenzielle Kursexplosion ist. Sollte $WEPE tatsächlich ein Milliarden-Dollar-Coin werden, könnten frühe Investoren Renditen erzielen, die mit $KEKIUS an diesem Punkt vielleicht nicht mehr möglich sind.

Staking-Funktion erhöht das Potenzial

Ein weiteres Merkmal, das Wall Street Pepe von vielen anderen Meme Coins abhebt, ist die integrierte Staking-Funktion. Anleger können ihre $WEPE-Token staken und dafür eine überdurchschnittlich hohe Rendite erhalten. Bereits während des Presales haben Investoren diese Möglichkeit in großem Umfang genutzt: Über 23 Milliarden $WEPE-Token sind im Staking-Protokoll gebunden. Diese gebundenen Token stehen beim Börsenstart nicht sofort zum Verkauf zur Verfügung, was die Angebotsknappheit verstärkt.

($WEPE Staking Dashboard - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Die Begrenzung des verfügbaren Angebots in Kombination mit einer hohen Nachfrage könnte den Kurs von Wall Street Pepe nach dem Listing an den Kryptobörsen deutlich steigen lassen. Schon jetzt haben Investoren die Chance, erste Buchgewinne mitzunehmen, da der Tokenpreis während des Presales mehrfach erhöht wird.

