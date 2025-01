Straubing (ots) -(...) Denn an der Diagnose hat es nie gefehlt, was hingegen auf sich warten ließ und noch immer lässt, ist die Therapie. Und sie ist zweifellos eine große Herausforderung. Denn es gilt ja nicht, nur hier und da an ein paar Schräubchen zu drehen. Notwendig ist vielmehr ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen. (...) Wer die Nachrichten der vergangenen Wochen verfolgt hat, der muss fühlen, wie dringend das alles angepackt werden müsste. Die Nachrichten über den Abbau von Arbeitsplätzen summieren sich mittlerweile zu Hunderttausenden. Die Abwanderung der Industrie ist in vollem Gange. In den vergangenen drei Jahren wurden jeweils über 100 Milliarden Euro im Ausland investiert, Kapital, das im Lande keine Heimat mehr hat und damit hier fehlt. Diesen dramatischen Abfluss kann nur eine echte Zeitenwende im ökonomischen Sinn stoppen.So steht denn am Anfang dieses Jahres die Hoffnung, dass nicht noch mehr wegbricht, bis schließlich eine politische Konstellation entsteht, die sich der Probleme entschlossen annimmt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5940971