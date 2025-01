© Foto: Gustavo Garello - AP

Argentiniens Fußballstar Lionel Messi sorgt nicht nur auf dem Spielfeld für Schlagzeilen, sondern jetzt auch an der Börse. Seit dieser Woche ist seine Immobiliengesellschaft an einer spanischen Börse gelistet.Das als REIT strukturierte Unternehmen Edificio Rostower Socimi feierte am 30. Dezember ihr Börsendebüt auf der spanischen Portfolio Stock Exchange - einem kleinen, digitalen Handelsplatz unter der Aufsicht der spanischen Zentralbank. Die Marktkapitalisierung: stolze 223 Millionen Euro. Der Einstiegspreis pro Aktie wurde auf 57,40 Euro festgelegt. Der Börsenneuling hat einen prominenten Inhaber: Niemand geringeres als Fußball-Weltstar Lionel Messi, Die Gesellschaft verwaltet Messis …