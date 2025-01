XRP Kurs: Startet jetzt die Neujahrsrallye?

Das alte Jahr ist vorbei und die Ruhe der letzten Tage setzt sich auch heute noch fort. Große Bewegungen sind bei Bitcoin, Ethereum und Co. in dieser Woche noch nicht zu erwarten, da sich wohl viele institutionelle Anleger im Weihnachtsurlaub befinden und auch bei Privatanlegern der Kryptohandel zwischen den Feiertagen nicht oberste Priorität hat. Unter den wenigen Coins aus den Top 100, die heute dennoch Gewinne erzielen, findet sich auch $XRP. Nachdem der Ripple-Coin Probleme hatte, sich über der 2 Dollar Marke zu halten, zeigt sich heute ein anderes Bild. Setzt sich die Rallye nun fort?

$XRP am Weg zur 5 Dollar Marke?

Die Prognosen, die man über $XRP oft hört, gehen oft von Kurszielen von 1.000 Dollar und mehr aus. Dabei handelt es sich aber eher um Marktschreierei als um fundierte Analysen. Auch wenn $XRP der Coin der Banken ist, bedeutet das nicht, dass das gesamte Finanzsystem in Zukunft nur von Ripple abhängen wird, wie das einige euphorische Anleger gerne glauben wollen, nachdem es ihnen von Finfluencern vermittelt wurde. Was allerdings möglich ist, ist ein Anstieg auf 5 Dollar, was vom aktuellen Kurs immer noch eine Rendite von mehr als 100 % bedeuten würde.

($XRP Chart - Quelle: Tradingview)

Am Chart wird schnell deutlich, dass das Momentum von $XRP, das nach der US-Präsidentschaftswahl aufgekommen ist, inzwischen stark nachgelassen hat. Allerdings konsolidiert $XRP inzwischen auf hohem Niveau. Durch das längere Ausharren oberhalb der 2 Dollar Marke hat sich auch der Relative Stärke Index (RSI) wieder normalisiert und in einen neutralen Bereich bewegt, was weitere Käufe zulassen würde.

Außerdem spielt die Nachrichtenlage $XRP in die Karten. Donald Trump steht kurz vor seinem Amtsantritt und könnte schon bald für die nächste Rallye sorgen. Immerhin verfolgt Trump einen America First Ansatz und eine kryptofreundlichere Politik. Beides Punkte, die einem Krypto-Unternehmen aus den USA natürlich zugute kommen dürften.

Grundsätzlich lässt sich mit $XRP in den nächsten Wochen wahrscheinlich eine Outperformance gegenüber Bitcoin erzielen, obwohl Bitcoin in diesem Jahr schon eine Rallye hinlegen dürfte, auch wenn Anleger nicht auf die Kursziele von 1.000 Dollar und mehr hoffen sollten. Wer auf so hohe Renditen von tausenden Prozent in kurzer Zeit hofft, wird wahrscheinlich am ehesten bei Meme Coins fündig, auch wenn hier das Risiko natürlich höher ist. Derzeit ist es vor allem Wall Street Pepe ($WEPE), bei dem alles auf eine Kursexploison hindeutet.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Wall Street Pepe übertrifft alle Erwartungen

Wer auf schnelle Renditen von tausenden Prozent hofft, wird am ehesten bei Meme Coins fündig. Natürlich ist ein Investment in einen Meme Coin deutlich riskanter als in einen Coin mit echtem Anwendungsfall. Dafür können die Kurse hier eben auch über Nacht um ein Vielfaches steigen, vor allem, wenn man frühzeitig investiert ist, wenn die Marktkapitalisierung noch nicht so hoch ist. Auch wenn man vorher nie weiß, welcher Meme Coin als nächstes durch die Decke geht, stehen die Chancen bei Wall Street Pepe ($WEPE) sehr gut.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Die $WEPE-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein und trotzdem wurden schon über 39 Millionen Dollar in den neuen Coin investiert. So schnell hat das wohl noch nie ein Meme Coin im ICO geschafft. Dabei können Anleger schon vor dem Listing an den Kryptobörsen erste Buchgewinne mitnehmen, da der Preis bis zum Launch noch mehrfach erhöht wird.

Mit der aktuellen Dynamik dürfte es allerdings nicht mehr lange dauern, bis der Vorverkauf endet. Wer $PEPE oder $KEKIUS verpasst hat, könnte mit Wall Street Pepe eine neue Gelegenheit bekommen, sein Kapital innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen. Das sehen auch einige Analysten so, die auf X und Youtube bereits zahlreiche bullishe $WEPE-Prognosen veröffentlicht haben.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.